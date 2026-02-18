Магнитная буря на Земле продлится еще ни один день: ученые назвали даты (график)

Предвариельные прогнозы показывают, что буря будет затяжная, но несильная.

На Земле уже с 15 февраля наблюдается магнитная буря, которая продлится еще минимум несколько дней. Об этом сообщает Британская геологическая служба.

Ученые пояснили, что на нашу планету влияет корональная дыра на Солнце. Именно она будет поддерживать геомагнитную активность на повышенном уровне в течение ближайших дней.

По прогнозу, магнитная буря уровня G1 ожидается сегодня, а также 19 и 20 февраля.

Кроме этого, 16 февраля на Солнце произошел выброс корональной массы, который может привести к касательному удару уже сегодня-завтра.

Магнитные бури - что важно знать

Магнитные бури возникают, когда потоки заряженных частиц от Солнца достигают магнитосферы Земли и нарушают её равновесие. Чаще всего их вызывают корональные выбросы массы и мощные вспышки.

Уровень активности магнитных бурь оценивают от слабых до экстремальных.

Во время них возможны полярные сияния, перебои в радиосвязи и навигации.

Считается, что у метеочувствительных людей иногда появляются головные боли, слабость и нарушения сна. Обычно такие явления длятся от нескольких часов до нескольких суток.

