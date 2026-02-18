NYT о переговорах: Трамп сделал ставку на 'дипломатию без дипломатов'

Дуэт Виткофф-Кушнер ведет переговоры с Ираном и по поводу войны в Украине, в то время как традиционные дипломатические институты США отодвинуты на второй план.

Администрация президента США Дональда Трампа все активнее применяет нетрадиционный подход к внешней политике, передавая ключевые переговоры не Госдепартаменту, а ближайшим доверенным лицам главы государства – Стиву Виткоффу и Джареду Кушнеру, пишет The New York Times.

Во вторник в Женеве оба провели серию встреч: сначала с иранскими представителями, а затем – с российскими и украинскими переговорщиками. Такой формат стал иллюстрацией подхода Трампа, который фактически отодвинул на второй план Государственный департамент США и Совет национальной безопасности США – институты, которые координировали американскую дипломатию десятилетиями.

Виткофф, девелопер и давний соратник Трампа, в настоящее время является спецпосланником США. Кушнер – зять президента и архитектор Авраамских соглашений во время первого срока – не имеет официальной правительственной должности и не получает зарплаты, однако играет ключевую роль в переговорах.

Подход дуэта называют "транзакционным": они сосредотачиваются на заключении соглашений и избегают публичных лекций о правах человека или демократии. Некоторые страны, в частности Россия, Турция и государства Персидского залива, положительно воспринимают такую модель взаимодействия. Российские собеседники даже в шутку окрестили их "Витков и Зятков", подчеркивая родственный статус Кушнера.

В Иране участие Кушнера также вызвало резонанс. Местные СМИ называют его "Дамад Трамп" ("зять Трампа"), а отдельные аналитики отмечают его прагматизм.

Впрочем, эксперты предостерегают: дипломатия без классических институтов может иметь ограничения. На недавней Мюнхенской конференции по безопасности участники отмечали, что Россия не спешит заключать соглашение по Украине, считая, что имеет преимущество на поле боя. Правитель РФ Владимир Путин убежден, что время работает на Москву, отмечают западные чиновники.

Что касается Ирана, Трамп сочетает переговоры с демонстрацией силы, стягивая военно-морские силы США в регион. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи в ответ заявил, что авианосцы являются "опасными машинами", но существует оружие, способное "отправить их на дно моря".

Критики администрации также указывают на потенциальный конфликт интересов: бизнес-связи Кушнера и семьи Виткоффа со странами Ближнего Востока вызывают вопросы о прозрачности переговоров.

Несмотря на это, Трамп демонстрирует уверенность в своей команде. По словам его союзников, именно личный опыт заключения крупных сделок в бизнесе делает Виткоффа и Кушнера эффективными переговорщиками в самых сложных международных кризисах.

В то же время президент периодически публично обвиняет то Киев, то Москву в негибкости, заявляя, что Украина должна учитывать реалии противостояния с ядерным государством. Таким образом, ставка Белого дома на "дипломатию без дипломатов" становится одним из ключевых экспериментов второго срока Трампа.

Как сообщал УНИАН, США провели третью серию трехсторонних переговоров с участием Украины и России. Специальный представитель Дональда Трампа Стив Виткофф заявил о "значительном прогрессе" по итогам встречи.

В свою очередь, глава украинской делегации на мирных переговорах в Женеве Рустем Умеров поделился, что после совместной части на трехсторонних переговорах работа в группах по направлениям продолжилась.

