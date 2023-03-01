На данный момент решение об отводе украинских войск из Бахмута нет. Как сообщил спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в комментарии CNN, такое решение все же может быть принято, однако это зависит от ситуации.
"Если мы видим, что угроза нашему личному составу и нашей оперативной обстановке больше, чем необходимость содержать территорию, мы сделаем это (отведем войска – ред.), но делаем это организованно, без паники", – сказал спикер.
Череватый добавил, что решение об уходе принимается на заседании штаба, однако после соответствующего заявления командования.
"Только командование видит, насколько такая необходимость есть в этой ситуации. А потом на заседании штаба принимается соответствующее решение", – добавил он.
Актуальная ситуация на Бахмутском направлении: что известно
Вчера, 28 февраля, Владимир Зеленский сообщил, что интенсивность боев возле Бахмута растет.
Зато в Минобороны сообщили, что на Бахмутское направление, которое остается самым горячим участком фронта, отправили подкрепление. Это решение принял генерал Сырский после визита в город.
В Генштабе рассказали, что враг продолжает давить на Бахмут. Кроме этого наступает и на других направлениях.
В 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде "Эдельвейс" рассказали, как действуют россияне на Бахмутском направлении.
В то же время в Бахмуте продолжают "утилизировать" членов ЧВК "Вагнер". В бой пошел уже костяк военной компании, ведь "зэки" практически закончились.