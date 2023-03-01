Если появится оперативная потребность это сделать, то такой шаг будет выполнен.

На данный момент решение об отводе украинских войск из Бахмута нет. Как сообщил спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в комментарии CNN, такое решение все же может быть принято, однако это зависит от ситуации.

"Если мы видим, что угроза нашему личному составу и нашей оперативной обстановке больше, чем необходимость содержать территорию, мы сделаем это (отведем войска – ред.), но делаем это организованно, без паники", – сказал спикер.

Череватый добавил, что решение об уходе принимается на заседании штаба, однако после соответствующего заявления командования.

Видео дня

"Только командование видит, насколько такая необходимость есть в этой ситуации. А потом на заседании штаба принимается соответствующее решение", – добавил он.

Актуальная ситуация на Бахмутском направлении: что известно

Вчера, 28 февраля, Владимир Зеленский сообщил, что интенсивность боев возле Бахмута растет.

Зато в Минобороны сообщили, что на Бахмутское направление, которое остается самым горячим участком фронта, отправили подкрепление. Это решение принял генерал Сырский после визита в город.

В Генштабе рассказали, что враг продолжает давить на Бахмут. Кроме этого наступает и на других направлениях.

В 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде "Эдельвейс" рассказали, как действуют россияне на Бахмутском направлении.

В то же время в Бахмуте продолжают "утилизировать" членов ЧВК "Вагнер". В бой пошел уже костяк военной компании, ведь "зэки" практически закончились.

Вас также могут заинтересовать новости: