Оккупанты пытаются действовать малыми группами, поскольку в них не хватает людей и профессиональных командиров.

В Донецкой Области в районе Бахмута противник безуспешно пытается прорвать оборону Вооруженных сил Украины.

Об этом в эфире информационного телемарафона сообщил начальник пресс-службы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" Никита Шандыба.

"В районе ответственности нашей бригады интенсивность боев остается активной, штурмовые группы противника регулярно пробуют прорвать наши позиции, но им ничего не удается", - сказал он.

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По словам военного, оккупанты пытаются действовать малыми группами, поскольку у них не хватает людей и профессиональных командиров.

"У них просто нет достаточной коммуникации для управления боем, поэтому когда такие малые группы выдвигаются в бой, они самостоятельно принимают решения, есть случаи, что они даже сдаются в плен", - сказал он.

Ситуация под Бахмутом

В Генштабе сообщили, что враг не прекращает штурм Бахмута и продолжает наступление на Бахмутском направлении.

Украинская авиация за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения оккупантов. На Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях за прошедшие сутки ВСУ более 85 атак противника.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что РФ отправила наиболее подготовленные подразделения "вагнеровцев" для штурма Бахмута.

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