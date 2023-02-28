Сейчас происходит подготовка возвращения украинских воинов к активным действиям, отметил он.

Президент Украины Владимиро Зеленский отмечает, что интенсивность боев у Бахмута нарастает, но подготовка украинских военных для освобождения оккупированных Россией земель продолжается.

Как сказал глава государства во время вечернего обращения к украинцам, он провел сегодня очередное заседание Ставки Верховного главнокомандующего в расширенном формате. В частности, докладывали представители Главного управления разведки, Министерства обороны, Главнокомандующий Вооруженных сил Украины и командующие направлений.

Как сказал президент, "подробно занимаемся ситуацией на каждом из фронтовых направлений". "Тяжелее всего, как и раньше, – Бахмут и бои, имеющие значение для защиты города. Я приведу только один пример. Сейчас Ставку мы проводим довольно часто - минимум дважды в неделю. Прошедшее заседание было в четверг. И сегодня генерал Сырский доложил, что от прошлой Ставки лишь на его направлении около 800 убитых врагов. Россия вообще не считает людей, отправляя их на постоянные штурмы наших позиций. Интенсивность боев только нарастает", - сообщил Зеленский.

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В то же время глава государства поблагодарил всех украинских воинов, которые "несмотря на это безумное давление оккупанта защищают наши позиции и уничтожают российскую армию", а также каждого и каждую, кто поддерживает украинских воинов.

"Конечно, рассмотрели на ставке и другие направления на Донбассе, также зоны ответственности группировок "Таврия", "Одесса". Генерал Москалев доложил о ситуации вокруг Херсона и в области. Более 30 российских обстрелов Херсонской области за эти сутки! Просто по улицам, просто по людям. Мои соболезнования всем, кто потерял родных. За сегодня уже четверо погибших. Сделаем все, чтобы подавить террористов", - заявил глава государства.

Кроме того, командующий ОСУВ "Север" генерал Сергей Наев доложил о ситуации на севере и по периметру границы: "Контроль над ситуацией – у наших сил".

Также на заседании подробно рассмотрели логистику для передовой, покрытие дефицитов. "Готовим возвращение наших воинов к активным действиям ради освобождения нашей земли. Помним эту нашу вполне справедливую цель и ежедневно приближаемся к ее реализации. Украина будет свободной. Вся Украина", - подчеркнул Зеленский.

Бои за Бахмут

Как известно, российские захватнические войска сосредоточили основные усилия на окружении украинского Бахмута. Украинские военнослужащие героически держат оборону.

Военнослужащий 93-й бригады "Холодный Яр" Андрей Бабичев рассказал, что оккупанты обстреливают город из всех видов вооружения, которые имеют. Он назвал ситуацию адской.

По словам командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины генерал-полковника Александра Сырского, российское командование бросило в бой самые подготовленные подразделения штурмовиков из "Вагнера".

Сегодня в Министерстве обороны заявили, что отправили в Бахмут подкрепление.

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