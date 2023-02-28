Обстановка в городе сложная и напряженная.

Заместитель министра обороны Украины Анны Маляр сообщила, что украинским военным, которые уже несколько месяцев держат оборону Бахмута Донецкой области, отправили подкрепление. Бахмутское направление остается самым горячим участком фронта.

"Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский во время недавней поездки в город принял решение о перемещении дополнительных подразделений", – заявила она в эфире телемарафона.

По словам Маляр, обстановка в Бахмуте сложная и напряженная. Российские оккупационные войска сконцентрировали там основные усилия. Они хотят попытаться полностью захватить Донецкую область.

Видео дня

При этом замминистра обороны подчеркнула, что решение удерживать Бахмут является военным, а не политическим.

"Решения принимаются военными, которые не руководствуются политическими мотивами", – отметила Маляр.

Ситуация в Бахмуте

Уже несколько месяцев российские войска и наемники частной военной компании "Вагнер" штурмуют Бахмут. В тяжелых боях город героически отстаивают украинские защитники.

Военный 93-й бригады "Холодный Яр" Андрей Бабичев рассказал, что происходит в городе. По его словам, так тяжело в Бахмуте еще не было – враг обстреливает его из всего имеющегося оружия.

В то же время замминистра обороны Анна Маляр подчеркнула, что в районе Бахмута оккупанты вынуждены заменять "вагнеровцев" на солдат российской армии. Враг несет огромные потери. Большая часть подразделений "вагнеровцев" были уничтожены украинскими защитниками.

Вас также могут заинтересовать новости: