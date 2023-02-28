Враг пытается перерезать пути поставки боеприпасов в город.

Военный 93-й бригады "Холодный Яр" Андрей Бабичев заявил, что ситуация в Бахмуте Донецкой области сейчас очень тяжелая. Враг ведет огонь по городу из всего имеющегося вооружения и подтягивает туда живую силу.

"Если ситуацию в Бахмуте называют красной, то я сказал бы, что она красная-красная. Там очень адски. Идут обстрелы самого города. Противник стреляет со всего, что есть: "грады", артиллерия, минометы, авиация. Кроме того, подтягивается живая сила врага, которую прикрывает вражеская авиация. Они подходят малыми группами, где-то по 5-10 человек, и расходятся по разбитым домам, ожидая, когда к ним подтянутся еще другие группы", – отметил он в эфире "Эспрессо".

Защитник подчеркнул, что когда враг накапливает достаточное количество сил, оккупационные войска "могут продвинуться на какую-то улицу или еще к какому-то зданию".

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По словам Бабчиева 93-я бригада, позиции которой находятся непосредственно в Бахмуте, держит на себе все авиаудары, артиллерийские обстрелы. Он добавил, что украинским защитниками там очень тяжело. Наиболее сложной является ситуация на севере от города.

"По моему мнению, будем ли мы держать Бахмут, или он будет стоять, зависит от бригад, стоящих по флангам, где враг пытается перерезать нам путь поставки боеприпасов. Мы делаем все меры, чтобы этого не было. Однако ситуация очень тяжелая, так тяжело еще в Бахмуте не было", – резюмировал Бабичев.

Бои за Бахмут: актуальные новости

Украинские защитники месяцами героически удерживают оборону Бахмута. В течение этого времени город постоянно обстреливается российскими оккупантами. Инфраструктура Бахмута почти полностью разрушена.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к украинцам 27 февраля подчеркнул, что ситуация на Бахмутском направлении постоянно осложняется. Противник бьет по всему, что украинские защитники могли бы использовать для защиты и обороны.

О тяжелой ситуации в районе города говорит и командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский. По его словам, враг бросил на штурм Бахмута наиболее подготовлены подразделения из ЧВК "Вагнера".

В то же время представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый добавил, что на севере от города Бахмут продолжаются ожесточенные бои. За сутки, 26 февраля, российские оккупанты совершили более 300 ударов – били из разных видов вооружения.

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