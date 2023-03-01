Противник удерживает свои подразделения вблизи государственной границы Украины, однако формирование наступательных группировок не обнаружено.

Враг не прекращает штурм Бахмута и продолжает наступление на Бахмутском направлении.

"На Бахмутском направлении противник продолжает вести наступление. Не прекращает штурмовать город Бахмут. Наши защитники отбили атаки в районах Орехово-Васильевки, Дубово-Васильевки, Богдановки, Бахмута, Часового Яра и Белой Горы", - сообщает Генштаб ВСУ.

Вражеские обстрелы подверглись Бахмут и еще 8 населенных пунктов Донецкой области. На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник продолжает атаковать позиции наших войск. Совершил безуспешные наступательные действия в направлении Авдеевки, Марьинки и еще 5-ти населенных пунктов населенных пунктов. Обстрелял районы 14 населенных пунктов Донецкой области.

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Между тем на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Противник удерживает свои подразделения вблизи государственной границы Украины, однако формирование наступательных группировок не обнаружено. В течение суток враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы 3-х населенных пунктов Черниговской области, 9-ти - на Сумщине и 13-ти Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник вел наступательные действия в районах 5-ти населенных пунктов Луганской области, однако успеха не имел. Совершил артиллерийские обстрелы районов 9-ти населенных пунктов Харьковской области, 4-х Луганской области и 3-х Донецкой области.

В Генштабе также сообщили, что на Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону, на отдельных участках пытается создать условия для перехода в наступление. Осуществляет артиллерийские обстрелы районов 3-х населенных пунктов Донецкой области, 8-ми - Запорожской области, а также Ильинка, Марганец и Никополь на Днепропетровщине и Змиевка, Николаевка, Антоновка, Зеленовка, Камышаны Херсонской области и город Херсон.

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Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения оккупантов. На Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях за прошедшие сутки наши защитники отбили более 85 атак противника.

По данным ISW, российское наступление на линии Сватово-Кременная, вероятно, претерпевает неудачи.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил, что для штурма Бахмута Россия бросила в бой наиболее подготовлены подразделения наемников из ЧВК "Вагнера".

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