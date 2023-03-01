Сейчас в бой бросили "лучших" членов этой военной компании.

В Бахмуте продолжают "утилизировать" членов ЧВК"Вагнер". Как сообщил военно-политический обозреватель Александр Коваленко, в бой бросили костяк частной военной компании, который ранее находился на второй линии фронта.

В последние дни "вагнеровцы" при штурме Бахмута начали более профессионально действовать, а особенно если сравнивать с Соледаром. Причиной этого является то, что в бой бросили профи.

"И это действительно так. В отличие от "зэков", которые не имели даже базовых навыков ведения боя и которыми просто забрасывали позиции ВСУ, сейчас позиции ВСУ забрасывают теми, которые эти навыки имеют. И тому есть объяснение – ресурс ЧВК "Вагнер" истощен и его добивают в Бахмуте", - заявил эксперт.

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Коваленко поделил "вагнеровцев" на три группы. В первую входят формирования в Африке: их численность около десяти тысяч, и в Украину они практически не хотят ехать, потому что в ЦАР или Ливии чувствуют себя более безопасно. Вторая группа - профессиональный костяк, сохранившийся в России: его использовали во второй линии боевых действий, а также как инструкторов.

А вот третья группа – это мясо. Они состоят преимущественно из "зеков" и им одна задача: своим трупом занять позицию на карте. Теперь эти "зэки" закончились, а Пригожин больше не может идти в колонии и заниматься наймом "вагнеровцев" там.

Соответственно на Бахмуте сейчас воюет вторая группа – костяк "Вагнера". Как отмечает Коваленко, таким образом происходит добивание боевого потенциала этой ЧВК, в частности ее российской группы. МО РФ прикладывает большие усилия, чтобы "вагнеровцы" не были такими, как раньше.

"При этом на Бахмутском плацдарме сейчас командует уже не Пригожин, а регуляры и они в том же формате, что и раньше, гонят "вагнеровцев" первой линией как живое мясо. А кого гнать, если "зэки" закончились? Конечно же, тех, кто все эти месяцы сидел на второй линии – остатки костяка", - добавил эксперт.

ЧВК "Вагнер": что известно из актуального

Украинские партизаны уничтожили 19 членов российской частной военной компании "Вагнера".

Пригожин хочет перебазировать свою военную компанию в Крым. Там он хочет образовать союз с одним из украинских предателей.

В Винницкой области разоблачили предателя, который занимался вербовкой бывших "зэков" в ряды российской ЧВК "Вагнер".

Пригожин заявил "что "вагнеровцы" не планируют уходить из Бахмута, показав гору трупов своих наемников.

В Госдепе США сообщили, что Китай помогает "Вагнеру" воевать в Украине: в частности поставляет спутниковые снимки.

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