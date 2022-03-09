В результате удара погибли три человека.

Российские военные обстреляли завод в Тростянце Сумской области. В результате удара погибли три человека, в том числе подросток.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

"В результате обстрела артиллерии примерно в 10:30 на территории бывшего завода Электробытприбор по адресу: г. Тростянец, ул. Благовещенская, 56 погибли три человека, среди которых несовершеннолетний Беловол Ярослав Александрович, 18.09.2008 г.р., житель г. Тростянец, ул. Б. Хмельницкого, 15/81, другие погибшие устанавливаются", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что еще два человека пострадали, их госпитализировали в КНП ТМР "Тростянецкая городская больница".

Как ранее сообщал УНИАН, советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что под Сумами силы территориальной обороны разбили технику оккупантов.

Вас также могут заинтересовать новости: