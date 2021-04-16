Сейчас в Украине в рамках "Объединенной многонациональной группы по подготовке - Украина" (JMTG-U) находятся 160 американских военнослужащих.

США готовы в случае необходимости рассмотреть возможность увеличить численность американских военных инструкторов по подготовке украинских военных в рамках деятельности "Объединенной многонациональной группы по подготовке - Украина" (JMTG-U).

Читайте такжеРоссия перебросила в Крым подразделения армии, воевавшей на ДонбассеКак передает корреспондент УНИАН, об этом временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин сказала на совместном онлайн-брифинге с премьер-министром Украины Денисом Шмигалем в рамках визита во Львовскую область по поводу восьмой ротации американских военнослужащих в миссии JMTG-U.

"Мы постоянно оцениваем, какие возможности имеют военные США для таких проектов, как этот, и мы также оцениваем потребности Украины", - заявила Квин.

Дипломат отметила, что в Украине на постоянной основе сейчас находятся 160 американских военнослужащих для тренировочной миссии.

"Если мы установим, что нужно больше, мы непременно рассмотрим это", - отметила Квин.

В свою очередь Шмыгаль рассказал о заинтересованности Украины в том, чтобы программа по подготовке украинских военных американскими инструкторами реализовывалась и в других регионах Украины - за пределами Львовской области и Яворовского боевого учебного центра.

"Сегодня состоялась уже восьмая ротация инструкторов США, которые на Яворовском полигоне проводят уже на протяжении шести лет, с 2015 года, обучение украинской армии. Что это дает? Это приближает нас к стандартам НАТО и значительно повышает боеспособность Вооруженных сил Украины. Мы просим и будем также прилагать усилия для того, чтобы подобные тренировки проходили не только во Львовской области, а также и в других областях Украины, чтобы мы расширили эту программу", - заявил Шмыгаль.

Также Квин отметила, что с 2014 года США предоставили Украине помощь в области безопасности на 2 млрд долларов, что "охватывает широкий спектр мер по преобразованию украинской армии в дееспособную и эффективную силу, которой она является сегодня".

"Администрация Байдена продолжает и усиливает эту поддержку", - отметила Квин.

В частности, в марте Министерство обороны США определило новый пакет помощи Украине в области безопасности на 125 млн долларов, который предусматривает финансирование, военную подготовку, оборудование и консультативную помощь.

Также в этом финансовом году Конгресс США одобрил выделение Украине дополнительных 150 млн долларов помощи в сфере безопасности.

Стягивание РФ войск к границе Украины

30 марта Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще взыскать до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

По данным ВСУ, оккупанты на Донбассе усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с задействованием инструкторов Вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности, в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

31 марта The New York Times сообщила, что Россия стягивает четыре тысячи военных к границе с Украиной.

Командование вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области на востоке Украины.

США потребовали от России объяснений из-за стягивания своих войск к границе с Украиной, а также предупредили Россию о реакции в случае агрессии в отношении Украины.

8 апреля Хомчак заявил, что ситуация контролируется, а украинские военные готовы реагировать на обострение ситуации на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей, так и вдоль всей украинско-российской границы.

В Минобороны РФ заявили, что Россия перебросила на свои западные границы две армии и три соединения ВДВ.

Президент США Джозеф Байден провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Он подчеркнул непоколебимую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины и призвал Москву к деэскалации напряжения.

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Автор: Виталий Саенко