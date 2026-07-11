Россия 'кошмарит' Одессу дронами и ракетами: в результате баллистического удара погибли люди

Враг наносит удары по объектам гражданской инфраструктуры.

Сегодня, 11 июля, российская оккупационная армия нанесла по Одессе баллистический удар, погибли как минимум два человека.

Как сообщает корреспондент УНИАН, в Одесской области с ночи раздаются воздушные тревоги, происходили атаки с использованием дронов. Около 11:00 в областном центре раздался очень мощный взрыв, и мониторинговые каналы сообщили, что по Одессе нанесен баллистический удар.

Впоследствии начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер подтвердил, что по городу был нанесен ракетный удар. По предварительным данным, двое человек погибли. Кроме того, 24-летний мужчина получил осколочное ранение.

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"Под удар попал объект гражданской инфраструктуры. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших", – добавил чиновник.

На месте работают все соответствующие службы. Продолжается ликвидация последствий вражеского удара.

Также регион сейчас атакуют ударные беспилотники, мониторы советуют людям, находящимся на побережье, покинуть пляжи. В то же время в соцсетях пишут, что якобы погибло 4 человека, а раненых значительно больше. Правда это или нет, пока неизвестно.

Кроме того, известно, что ночью РФ атаковала юг Одесской области – под ударом оказалась гражданская инфраструктура. Повреждена поликлиника, как минимум три частных жилых дома. В медицинском учреждении, в частности, разбито около 60 окон и 8 дверей, уничтожено более 60% подвесного потолка. Несмотря на значительные повреждения, медицинское оборудование уцелело и осталось в рабочем состоянии.

В настоящее время ведутся восстановительные работы, чтобы как можно скорее обеспечить полноценную работу учреждения.

Удар по портовой инфраструктуре

Как писал УНИАН, вечером 10 июля россияне атаковали Одесскую область, в том числе один из портов, крылатыми ракетами. На территории одного из терминалов возникли пожары, погиб 50-летний докер-механизатор порта. Повреждены объекты гражданской портовой инфраструктуры и специализированная техника.

Вице-премьер-министр по восстановлению, министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба уточнил, что повреждены производственные объекты и техника на территории портовых операторов. В частности, помимо спецтехники, – служебные и бытовые помещения.

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