В том числе это касается "кадыровцев", которых также отправляют на "утилизацию".

Российское руководство страны считает угрозой для своего существования частные военные компании (ЧВК). Как заявил военный эксперт Дмитрий Снегирев в эфире "Эспрессо", из-за этого их перебросили на наиболее опасные направления войны против Украины.

"Российские спецслужбы приняли решение об утилизации ЧВК, подчиненных отдельным финансовым структурам, как ЧВК "Поток" - "Газпрому", и тех, которые формируются по этническому признаку, то есть кадыровские подразделения", - отметил он.

Кроме этого также руководство РФ опасается, что россияне потеряют господствующую роль "титульной нации" из-за мусульманских маршей в стране и призывов их представителей. Такие шаги от мусульман стали последней каплей для передислокации кадыровцев на самые опасные направления: Белогоровский, Марьинский, Авдеевский.

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"Принято решение об утилизации подразделений, подчиненных Рамзану Кадырову, потому что российские спецслужбы рассматривают частные армии как потенциальную угрозу для существования диктаторского режима Путина", - подчеркнул Дмитрий Снегирев.

Частные военные компании в войне против Украины: что известно из актуального

Аналитики отмечают, что Путин может использовать "кадыровцев" в своих целях: диктатор хочет дискредитировать позиции главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

В конце мая британская разведка сообщила о том, что наемники ЧВК "Вагнер" начали свой выход из-под Бахмута. На ротацию им прибывают кадровые российские военные.

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