Отмечается, что Кадыров сознательно дистанцируется от Пригожина, потому что ему не выгоден крах нынешней системы в России.

"Кадыровцы" набросились на главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина с критикой и угрозами. Кремль может использовать карманную армию главы Чечни Рамзана Кадырова для дискредитации главного "вагнеровца".

"Нападки чеченцев на личность Пригожина могут быть частью усилий Кремля по дискредитации и подрыву позиций Пригожина по мере того, как его войска уходят с линии фронта. Атаки, в частности, произошли 1 июня, в день, когда Пригожин заявил, что Вагнер уйдет с передовой, и в день его дня рождения", - говорится в сообщении аналитиков Института изучения войны.

При этом указано, что Пригожин ранее жаловался, что российские государственные СМИ запрещают упоминать про ЧВК "Вагнера". Эксперты считают, что Пригожин может оказаться в более уязвимом положении, чем когда Кремль полагался на свои силы для захвата Бахмута, и, вероятно, пытается оставаться актуальным в информационном пространстве, проводя пресс-конференции по всей России.

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В то же время боевик Игорь Гиркин предположил, что Кадыров, вероятно, просчитал ценность сохранения Пригожина в качестве союзника, и пришел к выводу, что он не может предложить ему каких-либо значительных преимуществ. Гиркин также предположил, что Кадыров не заинтересован в полном крахе нынешней военно-политической системы, которая выгодна ему и его армии, и поэтому дистанцируется от атакующего ее Пригожина.

Конфликт Пригожина и "Ахмата" - что известно

Депутат Госдмы РФ от Чечни Адам Делимханов наехал на главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Он уладить разногласия с глазу на глаз.

Конфликт вспыхнул из-за заявлений главного "вагнеровца" о деятельности "Ахмата". По словам "правой руки" Кадырова, якобы его боевики выполняют задачи, поставленные Верховным главнокомандующим. При этом он обвинил Пригожина в больших потерях во время боев за Бахмут. После лидер террористической ЧВК оправдался.

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