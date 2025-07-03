Министерство развития общин и территорий Украины объявило о старте экспериментального проекта создания Фонда муниципального арендного жилья. Речь идет о запуске новой государственной модели, которая позволит общинам формировать собственный жилой фонд и предоставлять арендное жилье по доступной цене людям, которые нуждаются в поддержке, пишут "Факты".

Как отметил вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, этот проект открывает возможность создать устойчивые механизмы обеспечения жильем в стране, переживающей затяжную войну и масштабные внутренние перемещения.

"Запускаем экспериментальный проект муниципального арендного жилья. Это практическое решение, которое позволяет дать людям жилье уже сейчас - без сложных процедур и длительных ожиданий. Мы внедряем новую модель, которая работает системно, прозрачно и может быть масштабирована", - заявил Кулеба.

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Модель предусматривает, что муниципалитеты будут выступать заказчиками строительства жилья, а государство - организатором процесса: от нормативной базы до технического сопровождения и привлечения финансирования. Агентство по восстановлению будет обеспечивать координацию на местах, а Министерство развития общин и территорий - полное методическое сопровождение и отбор участников.

Жилье будет предоставляться по четко определенным критериям. Приоритет - для внутренне перемещенных лиц, ветеранов, семей погибших защитников, военнослужащих, детей-сирот, а также специалистов, обеспечивающих жизнедеятельность общин - медиков, педагогов, коммунальщиков. Все квартиры будут готовы к заселению - с мебелью, техникой, базовым ремонтом. Арендная плата будет рассчитываться с учетом дохода семьи и региональных условий - она будет ниже рыночной.

Проект предусматривает комбинированное финансирование: из местных бюджетов, кредитных ресурсов и грантов международных партнеров. Первым партнером, который подтвердил готовность к участию, стал Европейский инвестиционный банк.

Пилотная фаза будет длиться два года. В рамках нее будет реализован ряд типовых проектов в разных регионах. После завершения этой фазы модель муниципального жилья будет масштабирована по всей стране с учетом полученного опыта.

В министерстве отмечают: впервые за годы независимости в Украине формируется механизм, который позволяет развивать муниципальное жилье как отдельный сегмент государственной жилищной политики. Это позволяет реагировать на вызовы времени - не точечными решениями, а системным подходом, основанным на прозрачности, устойчивой архитектуре и ориентации на потребности людей.