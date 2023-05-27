В Минобороны Британии говорят, что ротация "вагнеровцев", вероятно, будет продолжаться контролируемыми этапами.

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, вероятно, начал вывод своих наемников из-под Бахмута для передачи контроля позиций кадровым войскам российской армии.

Соответствующая ротация будет продолжаться в несколько этапов, ведь россияне будут пытаться удержать фланги в окрестностях города, сообщает британская разведка.

Для усиления флангов Бахмута в последние недели туда передислоцировали части 31-й бригады Воздушно-десантных войск (ВДВ) России. Вероятно, их перебросили из района Сватово-Кременная.

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"Украинские силы заняли 20 квадратных километров на флангах Бахмута по состоянию на 16 мая 2023 года. Вероятно, ротация сил "Вагнер" будет продолжаться контролируемыми этапами, чтобы предотвратить обвал контроля на окраинах возле Бахмута", - говорится в сообщении.

По мнению британской разведки, наемников Пригожина Минобороны РФ планирует использовать для дальнейших наступательных операций на Донбассе после восстановления сил, несмотря на очевидную вражду с основателем ЧВК "Вагнер".

Ранее Пригожин анонсировал, что с 25 мая планирует вывести всех "вагнеровцев" из Бахмута до 1 июня. На данный момент отход наемников с части позиций вокруг города также подтверждает Министерство обороны Украины, акцентирует ведомство.

Британская разведка отмечает, что по состоянию на 24 мая 2023 года силы так называемой "ДНР", вероятно, вошли в город, чтобы начать разминирование.

ВСУ могут сорвать замену "Вагнера" в Бахмуте

Напомним, что по мнению аналитиков американского Института изучения войны ISW, ВСУ могут начать новую спецоперацию в Бахмуте и помешать ротации "вагнеровцев" с кадровыми войсками Минобороны РФ.

Говорят, что из-за успешных локализованных атак украинской армии, в частности вблизи Орехово-Васильевки (там заняли высоты) и Клещиевки, значительно усложнят анонсированную "замену" сил со стороны Пригожина.

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