Об этом сообщил журналист Рикард Джозвяк.

Россия отказывается продлить мандат миссии ОБСЕ по наблюдению на украинско-российской границе более чем на 2 месяца.

Об этом в Twitter сообщил журналист брюссельского отделения Радио Свобода Рикард Джозвяк.

Он добавил, что действие миссии обычно продлевают на четыре месяца.

"Есть высокий риск закрытия миссии 31 июля. Решение (ожидается) завтра", – добавил Джозвяк.

Читайте такжеОккупанты на Донбассе обстреляли село: ранен мирный жительСпециальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе отслеживает нарушения режима прекращения огня, отвод тяжелого вооружения и установление устойчивого мониторинга участка российско-украинской государственной границы, не контролируемого правительством Украины, а также вывод с территории нашего государства всех иностранных вооруженных формирований, военной техники и наемников, включая разоружения всех незаконных групп.

Мандат СММ распространяется на всю территорию Украины, включая Автономную республику Крым и Севастополь.

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Автор: Яна Ставская