Россия отказывается продлить мандат миссии ОБСЕ по наблюдению на украинско-российской границе более чем на 2 месяца.
Об этом в Twitter сообщил журналист брюссельского отделения Радио Свобода Рикард Джозвяк.
Он добавил, что действие миссии обычно продлевают на четыре месяца.
"Есть высокий риск закрытия миссии 31 июля. Решение (ожидается) завтра", – добавил Джозвяк.
Читайте такжеОккупанты на Донбассе обстреляли село: ранен мирный жительСпециальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе отслеживает нарушения режима прекращения огня, отвод тяжелого вооружения и установление устойчивого мониторинга участка российско-украинской государственной границы, не контролируемого правительством Украины, а также вывод с территории нашего государства всех иностранных вооруженных формирований, военной техники и наемников, включая разоружения всех незаконных групп.
Мандат СММ распространяется на всю территорию Украины, включая Автономную республику Крым и Севастополь.
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