Хельга Шмид на этой неделе планирует ознакомиться с ситуацией на востоке Украины.

Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельга Шмид на этой неделе посетит Украину.

Как сообщает сайт ОБСЕ, Шмид планирует встретиться с украинскими чиновниками и посетить Донбасс.

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В частности, она планирует провести переговоры с премьер-министром Денисом Шмыгалем, вице-премьер-министром - министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексеем Резниковым, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым.

Сообщается, что переговоры будут сосредоточены на кризисе вокруг Украины и на путях укрепления сотрудничества между ОБСЕ и Украиной.

Также Шмид встретится с представителями Специальной мониторинговой миссии и координатором проектов ОБСЕ в Украине, а также с представителями международных гуманитарных организаций, гражданского общества и молодежными активистами.

Она планирует посетить восток Украины, чтобы ознакомиться с ситуацией в районах, пораженных конфликтом, а также с работой СММ и координатора проектов ОБСЕ в Украине.

Как сообщает пресс-служба МИД Украины, визит Шмид в Украину по приглашению министра иностранных дел Украины Кулебы состоится 26-30 мая. Это будет первый ее визит в Украину после назначения на пост генерального секретаря ОБСЕ.

Планируется, что 26 мая Кулеба и Шмид проведут переговоры, ключевой темой которых станет укрепление роли ОБСЕ в области мониторинга ситуации на временно оккупированных территориях Украины.

Особое внимание они уделят деятельности СММ ОБСЕ в Украине и повышению эффективности выполнения ее мандата.

На 26 мая запланирована совместная пресс-конференция Кулебы и Шмид.

В декабре 2020 года в ОБСЕ избрали новое руководство. Хельгу Шмид (Германия) назначили генеральным секретарем ОБСЕ.

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Автор: Виталий Саенко