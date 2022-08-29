Москва уже добилась исключения из состава миссии экспертов из США и Великобритании

Российская Федерация пытается помешать работе комиссии МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции. Оккупанты всячески пытаются задержать прибытие международных контролеров.

Об этом сообщат Институт изучения войны.

"МАГАТЭ собрало миссию в составе руководителя Рафаэля Мариано Гросси и 13 экспертов из "преимущественно нейтральных стран", которые на следующей неделе посетят Запорожскую атомную электростанцию для наблюдения", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что Москва уже добилась исключения из состава миссии экспертов из США и Великобритании, заявив, что они "несправедливо предвзятыми".

"Манипулирование национальности инспекторов и нападки на "справедливость" инспекций МАГАТЭ - это тактика, которую Иран давно использует, чтобы скрыть помехи миссиям", - указали аналитики ISW.

Как ранее сообщал УНИАН, 25 августа Государственная инспекция по ядерному регулированию Украины заявила об обесточивании ЗАЭС – произошло отключение последней из четырех воздушных линий, из-за чего шестой энергоблок станции отключился от энергосети.

26 августа два энергоблока ЗАЭС после остановки вновь подключены к сети и производят электроэнергию для нужд Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что МАГАТЭ и другие международные организации должны действовать значительно быстрее, чем сейчас.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси заявил, что готов лично возглавить миссию на станции в ближайшие дни, чтобы помочь стабилизировать ситуацию с ядерной безопасностью. Позже в СМИ появилась информация, что в группу вошли, кроме Гросси, еще 13 экспертов из преимущественно нейтральных стран. В частности, это эксперты из дружественных Украине Польши и Литвы, а также представители дружественных России Китая и Сербии.

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