'Только под давлением': экс-командующий НАТО раскрыл, что заставит Путина сесть за стол переговоров

Ставридис считает, что только наступательное оружие заставит Путина к переговорам. Трамп одобрил Patriot, но не определился с ударами вглубь РФ.

Бывший верховный главнокомандующий объединенных сил НАТО, адмирал в отставке Джеймс Ставридис, призвал Соединенные Штаты и их союзников предоставить Украине не только оборонительное, но и наступательное вооружение. По его мнению, именно это может заставить президента РФ Владимира Путина сесть за стол переговоров, передает The Hill.

"Я хотел бы видеть больше ракет "Гарпун" для ударов по Черноморскому флоту, больше HIMARS, оружия "земля-земля", которое может поражать глубокий тыл, больше наступательных кибервозможностей и еще несколько F-16", - заявил Ставридис.

Он отметил, что Patriot - это жизненно важные системы ПВО, но их недостаточно, чтобы изменить ход войны:

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"Мы хотим, чтобы Путин сел за стол. И это возможно только под давлением".

Ставридис поддержал жесткую линию Трампа в отношении российского диктатора: "Путина надо заставить поддержать прекращение огня. И именно для этого нужна не только дипломатия, но и реальное давление - как военное, так и экономическое".

Что предшествовало

Напомним, что президент США Дональд Трамп в понедельник объявил о новом оборонном соглашении с НАТО, согласно которому 17 батарей Patriot будут переданы Украине за счет европейских союзников. По словам Трампа, это "полный комплект", который может прибыть в Украину уже через несколько дней.

В то же время Трамп пригрозил России новыми санкциями, если в течение 50 дней не будет достигнута договоренность о прекращении войны. Он также поддержал законопроект сенатора Линдси Грэма о жестких "вторичных санкциях" против Москвы.

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