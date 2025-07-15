По мнению представителя Кремля, ультиматум Трампа носит театральный характер.

Президент США Дональд Трамп из-за безрезультатных "разговоров" с российским лидером Владимиром Путиным относительно войны в Украине объявил Москве ультиматум - в Кремле заявили, что РФ это безразлично.

Соответствующее заявление сделал в сети Х бывший президент России, действующий заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его мнению, ультиматум Трампа носит театральный характер, а Европа ожидала чего-то большего.

"Трамп предъявил Кремлю театральный ультиматум. Мир вздрогнул, ожидая последствий. Военная Европа была разочарована. России было все равно", - написал Медведев.

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Заявления Трампа о России

Напомним, 14 июля президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что разочарован Кремлем - "приятные разговоры" с Владимиром Путиным не дали результата относительно окончания войны, которую Москва развязала против Украины. Поэтому Трамп объявил Кремлю ультиматум: если в течение 50 дней Киев и Москва не заключат "справедливое" соглашение, Белый Дом введет "вторичные санкции". Под ними, вероятно, подразумеваются пошлины на импорт в США товаров из стран, покупающих российскую нефть и газ.

Кроме того, американский президент пообещал начать поставки дополнительного оружия Украине, в частности комплексов Patriot и боекомплектов к ним.

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