В то же время американские СМИ политические маневры Трампа восприняли положительно, а в Сенате заговорили о том, что Путин разгневал его.

Дональд Трамп резко изменил риторику в отношении Владимира Путина, а также публично заявил, что "разочарован" российским диктатором, поскольку тот не сдержал своих обещаний.

Американский политолог Джонатан Кристол в комментарии BILD назвал изменение риторики Трампа "важным и неожиданным шагом". Впрочем, эксперт отмечает, что НАТО и США договорились о масштабных поставках оружия Украине, которые будут оплачены европейскими странами.

"После запланированного Трампом разворота в сфере вооружений Украина сможет в значительной степени удерживать фронт, но вряд ли сможет выиграть войну", - отметил Кристол.

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Издание отмечает, что американские СМИ в основном положительно оценили разворот Трампа. Издание The New York Post назвало его слова "решительными и стратегически обоснованными". В то же время отставной генерал Джек Кин заявил, что это "абсолютно переломный момент", а сенатор Линдси Грэм добавил, что президент США "действительно зол на Путина".

Трамп изменил стратегию в отношении войны

Напомним, что сегодня Дональд Трамп заявил, что российский правитель Владимир Путин его разочаровал. Впрочем, дела с ним еще не завершены.

Вчера президент США объявил Кремлю ультиматум: если в следующие 50 дней Киев и Москва не заключат "справедливое" соглашение, США введут "вторичные санкции".

Однако, несмотря на беспрецедентное решение поддержать новые поставки систем ПВО Patriot для Украины, Дональд Трамп все еще убежден, что преимущество в этой войне - на стороне Москвы.

По данным американских СМИ, Трамп резко изменил риторику в отношении России. У него на это было как минимум три веские причины.

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