Украине надо сосредоточиться на объектах ВПК России, отметил Николай Маломуж.

Трамп спросил у Зеленского, почему Украина не бьет по Москве, поскольку президент США рассматривает асимметричные действия на удары Москвы. Об этом в эфире "24 Канала" рассказал Николай Маломуж - бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии.

"Это такой риторический вопрос. Для того, чтобы бить, надо иметь системные средства. А там очень мощные линии обороны. Это во всех соглашениях еще от Союза - Москва и Санкт-Петербург, несколько мощных линий обороны и ПВО. Поэтому надо системные ракеты, дроны. И огромное количество, чтобы преодолеть такие системы", - сказал Маломуж.

В то же время он поставил под сомнение смысл таких показательных ударов по российской столице.

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"В первую очередь сегодня надо бить по объектам, которые формируют оборонку России. Которые запускают ракеты и дроны. А это площадки пуска, аэродромы тактические и стратегические, это пусковые установки дронов, комплектующие, логистические пути техники и боеприпасов. А по Москве можно ударить уже отдельно, это будет политический шаг. Потому что смысл бить по Москве просто отсутствует", - добавил Маломуж.

Заявления Трампа: что известно

Накануне журналист Дэвид Игнатиус The Washington Post отметил, что Трамп продемонстрировал решимость в давлении на Москву. По словам Игнатиуса, президент США спросил у Зеленского, почему Украина не бьет по российской столице, а также отметил о необходимости усилить давление и на Санкт-Петербург.

В то же время на фоне заявлений Трампа об усилении давления на Москву и помощи Украине, госсекретарь США Марко Рубио отметил, что мирные переговоры остаются приоритетом для Вашингтона.

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