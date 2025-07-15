В перечне значатся Петух и Коза.

Составлен гороскоп на сегодня, 15 июля, по восточному календарю. Этот день обещает благоприятные перемены для шести китайских знаков Зодиака. День наполнен энергией ясности, внимания к деталям и устойчивости, особенно благодаря двойному влиянию стихии Дерева, пишет YourTango.

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Петух

Звезды выдвигают представителей этого знака в первый ряд. Усилия, вложенные в тайные проекты или самосовершенствование, дают ощутимый результат. Появляется шанс быть замеченным, услышанным, получить признание, которое может привести к важным переменам.

Коза

Сочетание месяца Овцы и дня Петуха формирует основу для внутреннего спокойствия и уверенности в будущем. Возникает ощущение, что что-то наконец становится стабильным - будь то отношения, работа или поддержка со стороны. Это даёт силы двигаться дальше, не оглядываясь назад.

Дракон

Недавние переоценки целей оказались своевременными. Притягиваются люди и возможности, больше соответствующие новым стандартам. Все, что происходит, кажется не случайным, а результатом верного выбора и личной зрелости.

Обезьяна

Гибкость, проявленная в последние недели, наконец оценивается по достоинству. Признание приходит не вопреки обстоятельствам, а благодаря умению адаптироваться. Предложение, новый проект или неожиданная поддержка указывают на верно выбранное направление.

Змея

Важные процессы начинают двигаться вперед, особенно в тех сферах, где раньше царила неопределенность. Возникает четкое понимание ситуации, появляется своевременный отклик или нужное решение. Все идет своим чередом спокойно и результативно.

Свинья

Мягкая, но уверенная энергия дня приносит облегчение и внутреннюю ясность. Напряженные моменты отпускают, люди становятся более открытыми. Это время, когда можно вдохнуть глубже, осознавая: путь к большему уже открыт.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие три знака Зодиака получат поддержку свыше.

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