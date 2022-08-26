Несмотря на "многочисленные провокации оккупантов", блок продолжает работать в энергосистеме Украины и обеспечивать потребности нашей страны в электроэнергии.

Второй из остановленных вчера энергоблоков ЗАЭС подключен к энергосети, продолжается набор мощности.

Об этом сообщает НАЭК "Энергоатом" в Telegram.

В сообщении сказано, что на Запорожской атомной электростанции к сети подключили второй энергоблок.

Відео дня:

"Сегодня, 26 августа 2022 года, в 21:15 второй из остановленных вчера энергоблоков ЗАЭС подключен к энергосети, продолжается набор мощности. Замечаний к работе оборудования и систем безопасности нет", - сообщает "Энергоатом".

При этом напомнили, что сегодня в 14:04 к сети подключили первый из остановленных вчера энергоблоков.

В сообщении сказано, что Запорожская АЭС, несмотря на многочисленные провокации оккупантов, продолжает работать в энергосистеме Украины и обеспечивать потребности нашей страны в электроэнергии".

"Атомщики Запорожской АЭС - настоящие герои! Они неутомимо и крепко держат на своих плечах ядерную и радиационную безопасность Украины и всей Европы и самоотверженно работают, чтобы родная страна имела животворную электроэнергию", - сказано в сообщении.

Справка УНИАН. Российские захватчики захватили ЗАЭС и город-спутник Энергодар 4 марта. С тех пор РФ отказалась от предложения создать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС. 25 августа Государственная инспекция по ядерному регулированию Украины заявила об обесточивании ЗАЭС – произошло отключение последней из четырех воздушных линий, из-за чего шестой энергоблок станции отключился от энергосети.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя ситуацию на Запорожской АЭС, отметил, что МАГАТЭ и другие международные организации должны действовать значительно быстрее, чем сейчас.

Вас также могут заинтересовать новости: