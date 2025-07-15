Специалист отметил, что время, когда птенцы начинают летать является самым опасным для них и рассказал почему.

Белые аисты могут дать потомство только в 3-4-летнем возрасте. Поэтому они не всегда возвращаются из Африки на лето в Украину.

Об этом "Телеграфу" рассказал доцент кафедры экологии и зоологии Учебно-научного центра "Институт биологии и медицины" Киевского национального университета им. Т. Шевченко и сотрудник Национального природного парка "Пирятинский" Анатолий Подобайло. Специалист отметил, что в целом самым опасным периодом для молодых аистов является время, когда они становятся на крыло.

Он отметил, что очень много аистовых гнезд находится на опорах линий электропередачи, поэтому молодые птенцы часто запутываются в проводах, в результате чего падают и калечатся.

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"Тогда сердобольные люди поднимают хай: "Спасите аиста!""", - сказал специалист.

При этом он добавил, что для спасения такого большого количества птенцов никакого ни человеческого, ни материального ресурса не хватит.

"Спасать их не стоит. Надо быть хладнокровным и понимать, что слабые в природе должны погибнуть", - напомнил ученый главный закон природы.

Он также рассказал, что в парке "Пирятинский" есть пара аистов Одарка с Грицьком, которые всегда были рекордсменами по выводу потомства. По данным Подобайло, пара каждый сезон ставила на крыло 4-5 птенцов, но такое удается не всем парам аистов.

"Мы учитываем потомство белых аистов в парке. Это делается до того, как птенцы начнут вылетать из гнезд. Всего их у нас 81. Мы проверили половину. Сегодня по четыре птенца зафиксировали в двух гнездах. А в основном трое-двое. В общем выйдем на цифру 2,2 птенца на пару взрослых. Это нормальная средняя цифра", - пояснил зоолог.

Другие новости об аистах

25 мая знаменитый аист Грицик лишился своего птенца. Сообщалось, что в известной семье аистов Одарки и Грицика, обитающих в Национальном природном парке "Пирятинский" на Полтавщине, вылупилось пятеро птенцов, однако папа вынес из гнезда одного из них.

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