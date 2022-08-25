Два работающих энергоблока станции отключились от сети.

Отключение россиянами воздушной линии связи с украинской энергосистемой повлекло изменения в работе Запорожской АЭС - действия захватчиков привели к полному отключению ЗАЭС от энергосети.

Об этом пишет "Энергоатом".

"Сегодня, 25 августа 2022 года, из-за пожаров на золоотвалах Запорожской ТЭС, расположенной рядом с Запорожской АЭС, дважды отключалась последняя (четвертая) линия связи ЗАЭС с энергосистемой Украины-ПЛ – 750 кВ ЗАЭС - "Днепровская". Три других линии связи ранее были повреждены во время российских обстрелов. Вследствие этого два работающих энергоблока станции отключились от сети. Таким образом, действия захватчиков повлекли полное отключение ЗАЭС от энергосети – первое в истории станции", - говорится в сообщении.

Собственные нужды АЭС в электропитании сейчас обеспечиваются из энергосистемы Украины через линию связи ЗАЭС – Запорожская ТЭС.

В ведомстве добавили, что замечаний к работе автоматики и систем безопасности пока нет. Ведутся пусковые операции по подключению одного из энергоблоков к сети.

Стоит отметить, что ранее местные СМИ сообщили о вероятной аварии на шестом блоке Запорожской атомной электростанции. Позже стало известно, что замечания к работе автоматики и системе безопасности отсутствуют.

Радиационный фон в Энергодаре составляет 10,4 микрорентген в час, что соответствует естественному.

Как ранее сообщла УНИАН, 22 августа российские оккупанты обстреляли Запорожскую ТЭС, расположенную во временно оккупированном Энергодаре. Впоследствии стало известно о гибели мужчины в результате обстрела в районе Запорожской ТЭС.

Напомним, что российские захватчики оккупировали часть Запорожской области. В частности, город Энергодар, где расположена Запорожская атомная электростанция, крупнейшая АЭС в Европе. Они неоднократно обстреливали территорию станции и повредили ряд объектов.

Евросоюз и более 40 стран мира призвали Россию немедленно вывести свои войска и персонал из ЗАЭС.

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