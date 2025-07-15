Из-за риска мобилизации уже заметны тенденции работодателей рассматривать для трудоустройства исключительно женщин.

В 2024-2025 годах доля женщин-кандидаток в вакансиях традиционно "мужских" профессий выросла с 5% до более 15%. Среди популярных направлений - водительские специальности, трактористки, слесарки и машинистки. Об этом в комментарии УНИАН рассказал президент Ассоциации частных работодателей Александр Чумак.

"Больше всего этот тренд заметен в транспортно-логистической сфере (водительские должности), агросекторе (трактористки, операторки комбайнов) и на производстве (станочницы с ЧПУ, монтажницы). Кроме того сейчас достаточно стремительно растет доля женщин в строительной отрасли, в частности в таких профессиях как сварщица, монтажница окон и дверей, мастерица по отделочным работам и т.д.", - рассказал Чумак.

Он также отметил, что из-за риска мобилизации уже заметна тенденция среди работодателей рассматривать для трудоустройства исключительно женщин.

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Общий дефицит кадров - одна из главных проблем бизнеса. По результатам опроса, 63% респондентов отметили нехватку персонала как ключевую угрозу. Нехватка квалифицированных специалистов отмечается в ИТ, машиностроении и энергетике, строительной сфере, транспорте. Растет спрос и на неквалифицированный и полуквалифицированный труд - логистику, агросектор, строительство. Даже в торговле фиксируется дефицит кадров.

По оценкам эксперта, 6,7 млн украинцев выехали, из них значительная часть - женщины и дети. По словам Чумака, это привело к дефициту работниц в таких сферах, как образование, здравоохранение, гостинично-ресторанный бизнес и сервис, где женщины традиционно составляли большинство персонала и которых быстро заменить невозможно.

"Бизнес вынужден компенсировать нехватку кадров привлечением женщин пенсионного возраста, студенток и даже мужчин-ветеранов с целью сохранения операционной способности. Но такой подход требует дополнительной профессиональной переквалификации и повышения профессионального уровня до запроса работодателя", - подытожил эксперт.

Работа в Украине - последние новости

Президент Ассоциации частных работодателей Александр Чумак рассказывал, что работодатели все активнее привлекают к работе пенсионеров из-за острого дефицита кадров, а доля женщин в традиционно "мужских" профессиях несколько выросла по сравнению с довоенными годами.

Согласно исследованию "OLX Работа", по состоянию на июнь 2025 года средняя заработная плата в Украине составляет 24,6 тыс. грн. В то же время размер заработной платы существенно отличается в зависимости от региона. Самая высокая средняя зарплата была зафиксирована в Донецкой области.

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