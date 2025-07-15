С начала года количество попыток незаконного ввоза авто без уплаты таможенных платежей возросло.

За семь месяцев 2025 года в Украину пытались завезти несколько тысяч авто под видом гуманитарной помощи для перепродажи, сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы (ГТСУ).

Отмечается, что у "злоумышленников были надлежащим образом оформлены документы, поэтому так называемые гуманитарные транспортные средства беспрепятственно прошли таможенное оформление".

"Оказалось, что эти организации использовали волонтерский статус для прикрытия незаконного импорта автотранспорта. Под видом гуманитарной помощи они завезли для перепродажи в Украине несколько тысяч автомобилей", - отмечается в сообщении.

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В пресс-службе добавили, что руководителем одной из благотворительных организаций, которая, согласно документам, должна была получить машины, оказался умерший человек.

На таможне констатируют, что с начала 2025 года количество попыток незаконного ввоза автомобилей под видом гуманитарной помощи и, соответственно, без уплаты таможенных платежей возросло.

"Всего с начала действия военного положения таможенные органы направили 977 сообщений о выявленных деяниях с признаками преступления, а также составили 1426 протоколов о нарушении таможенных правил, связанных с товарами, которые декларировались как гуманитарная помощь", - отметили в ГТСУ

Незаконная продажа гуманитарной помощи

Продажа авто, завезенных под видом гуманитарной помощи - довольно популярная коррупционная схема. Так, на Прикарпатье, по данным правоохранителей, еще в 2022 году продавали машины, которые, по документам, ввозились для ВСУ.

В сентябре 2022 года сотрудники Бюро экономической безопасности совместно с пограничниками разоблачили группу лиц, которые организовали схему продажи автомобилей на территории Украины, завезенных под видом гуманитарной помощи.

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