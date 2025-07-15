Эти решения поддержало большинство народных депутатов.

Верховная Рада Украины продлила действие режима военного положения с 7 августа 2025 года сроком на 90 суток. Об этом сообщил народный депутат из фракции "Слуга народа" Александр Федиенко в Telegram.

"Военное положение продлено", - сообщил Федиенко.

В частности, за соответствующее решение проголосовали 320 народных избранников.

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Кроме того, парламент продлил срок проведения всеобщей мобилизации.

"В 16-й раз, парламент продлил мобилизацию, еще на 90 дней", - сообщил Федиенко.

За это решение проголосовало 304 депутатов. Против выступил народный депутат Алексей Гончаренко. Их продлят с седьмого августа до пятого ноября.

Продление военного положения и мобилизации

Как сообщал УНИАН, 14 июля президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду Украины законопроекты о продлении срока действия военного положения в Украине и о продлении срока проведения всеобщей мобилизации.

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