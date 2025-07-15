Лидер США подчеркнул, что четыре раза был убежден в устойчивом прогрессе по урегулированию войны в Украине.

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский правитель Владимир Путин его разочаровал. Впрочем, дела с ним еще не завершены.

Об этом лидер США заявил в эксклюзивном телефонном разговоре с BBC. Президента спросили, доверяет ли он российскому лидеру, и он ответил: "Я почти никому не доверяю".

Значительную часть интервью Трамп посвятил своему разочарованию российским диктатором. Он заявил, что четыре раза думал, что сделка с Россией возможна. На вопрос BBC, закончил ли он с Путиным, президент ответил:

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"Я разочарован им, но я не закончил с ним. Но я разочарован им".

На вопрос о том, как Трамп заставит Путина "остановить кровопролитие", президент США ответил: "Мы над этим работаем".

"У нас будет замечательный разговор. Я скажу: "Все хорошо, я думаю, что мы близки к завершению", а потом он снесет здание в Киеве", - добавил президент США.

Ультиматум Путину - последние новости

Напомним, что вчера президент США объявил Кремлю ультиматум: если в следующие 50 дней Киев и Москва не заключат "справедливое" соглашение, США введут "вторичные санкции".

Однако, несмотря на беспрецедентное решение поддержать новые поставки систем ПВО Patriot для Украины, Дональд Трамп все еще убежден, что преимущество в этой войне - на стороне Москвы.

По данным американских СМИ, Трамп резко изменил риторику в отношении России. У него на это было как минимум три веские причины.

Во-первых, Трамп считал, что Путин проявляет к нему неуважение, делая вид, что готов к миру, но игнорируя призыв президента США к прекращению огня. Во-вторых, он видел эффективность военной силы США в использовании бомбардировщиков B-2 и ракет "Томагавк" против Ирана. В-третьих, он считал, что Путин будет вести переговоры только при угрозе применения большей силы.

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