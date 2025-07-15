Чиновник не указал в декларации аренду шикарного особняка в Буче.

Жена прокурора Александра Малеева Анна показала в шоу "Супермама" их не указанный в декларации арендованный элитный дом в Киевской области, после чего чиновника подали на увольнение, пишет "Слідство.Інфо".

Как пишет издание, Александр Малеев - заместитель руководителя Специализированной экологической прокуратуры, а также начальник Управления защиты интересов государства в сфере охраны окружающей среды Офиса Генерального прокурора.

Сообщается, что заявление на увольнение Малеева подала Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров. Отмечается, что чиновник не указал в декларации аренду дома в Буче площадью 130 квадратных метров примерно за $3 тысячи в месяц.

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Мало того, указывается, что дом, который арендует прокурор, расположен на территории природно-заповедного фонда, где строительство запрещено. Контроль за строительством на территории фонда осуществляет Специализированная экологическая прокуратура, которой руководит Малеев.

Кроме нынешней жены прокурора, в шоу принимала участие его бывшая супруга. Она в добавок ко всему рассказала, что для нее и детей Малеев арендует квартиру за 15 тысяч гривень в месяц и платит 30 тысяч гривень ежемесячно. Эти расходы чиновник также не указал в декларации.

В декларации за 2024 год Александр Малеев указал значительное количество недвижимости в Одесской области и Киеве, а также три автомобиля. В апреле 2025 года супруги завершили строительство квартиры в Одессе. Доход Малеева от прокуратуры за 2024 год составил 1 344 098 гривень, добавили в издании.

Напомним, ранее УНИАН писал, как известную блогершу Яну Догу уличили во лжи на шоу "Супермама".

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