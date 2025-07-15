Если в Вашингтоне в конце концов примут решение передать Украине крылатые ракеты Tomahawk - это будет не очень хорошей новостью для Москвы.

Крылатые ракеты Tomahawk смогут ощутимо помочь в защите Украины в том случае, если нам их передадут сотнями, а не отдельными единицами. Такое мнение высказал военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в эфире на Радио NV.

В частности, у него спросили, что он думает о перспективе предоставления Украине ракет Tomahawk.

"Это крылатая ракета воздушного базирования. Она может запускаться с самолетов F-16, которые у нас есть на вооружении. И очевидно, они могут запускаться с таких расстояний, что российские средства противовоздушной обороны не смогут поразить этот самолет", - сказал Гетьман.

Видео дня

В частности, запуск ракет Tomahawk можно делать из центральных регионов Украины и ракета полетит вглубь РФ.

Эксперт отметил, что это не новые ракеты, но усовершенствованные, и их почти не могут перехватить российские средства ПВО. Эти ракеты очень маневренные.

"Если правильно проложить маршрут ее пролета... чтобы ее было трудно перехватить, то она может достичь цели - Москвы и Питера, и даже дальше. Она мощная, почти полтонны взрывчатки. Различные модификации", - сказал Гетьман.

Он отметил, что в США таких ракет очень много. Эксперт отметил:

"Если это будет не три-десять ракет, а если это будет несколько сотен ракет - вот тогда можно атаковать Питер и Москву, и другие военные объекты, в первую очередь, на территории Российской Федерации, которые крайне необходимо уничтожить, которые работают на российскую оборонку".

В то же время, он высказал мнение, при каких условиях ракеты Tomahawk могут стать эффективными, если в США когда-то примут решение об их предоставлении Украине.

"Мы когда-то не очень верили в то, что у нас будут "Леопарды" или F-16. О "Томагавках" вообще мы с улыбкой говорили, что это вряд ли мы этого дождемся. Скорее мы сделаем свои крылатые ракеты, которые будут не хуже. Мы это и сделали. У нас "Нептуны" не хуже, чем "Томагавки", но "Томагавки" адаптированы. Они уже прошли много этапов модернизации. И если нам их передадут - это будет не очень хорошая для России новость. Но еще раз - это должно быть не три, пять или десять. Это должна быть сотня. Тогда это будет сила", - подчеркнул Гетьман.

Ракеты Tomahawk для Украины

По данным издания The WashingtonPost, президент США Дональд Трамп рассматривал возможность отправки Украине крылатых ракет большой дальности Tomahawk - того же оружия, которое было запущено против иранских целей в прошлом месяце. Впрочем, высокопоставленные собеседники утверждают, что "Томагавки" пока исключены из списка поставок.

Вас также могут заинтересовать новости: