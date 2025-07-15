Только в этом году в "Алабуге" россияне обеспечили изготовление 18 тысяч "Шахедов", утверждают эксперты.

Россияне стремительно увеличивают производство "Шахедов", о чем свидетельствуют цифры, приведенные экспертами Defense Express. Так, по их данным, если за первое полугодие 2023 года на предприятии "Алабуга" в Татарстане было произведено около 2,5 тысячи этих ударных дронов, за весь 2024 год - до 10 тысяч, то только за 7 месяцев 2025 года - 18 тысяч.

Аналитики отметили, что номера "Шахедов", или "Герань-2", которые изготавливают на "Алабуге", уже пересекли отметку 30 тысяч. Об этом, по их словам, свидетельствует недавно сбитый в Украине дрон с "юбилейным" номером Ы30000. Они уточнили, что буква "Ы" означает, что беспилотник был сделан именно в "Алабуге".

Эксперты напомнили, что "Шахеды" с индексом "Ы" враг начал использовать с июля 2023-го, а в феврале 2024 года были зафиксированы номера свыше 2600. Предыдущий известный номер с точной привязкой к дате, по их словам, в 20-х числах декабря 2024 года - "Ы11934".

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"То есть за первое полугодие, 2023 года было в целом произведено около 2,5 тысячи в серии "Ы", за весь 2024 год до 10 тысяч, а за 7 месяцев 2025 года - 18 тысяч. То есть речь идет о действительно стремительном увеличении производства "шахедов" и это, опять же только об одном виде с маркировкой "Ы"", - пишут они.

Аналитики отметили, что с буквой "Ы" - это наиболее массовые дроны, а еще были дроны с индексом, начинающимся с букв "Ъ" и "Э", которые производятся на "Алабуге", а также "К", "КБ", "КЦ", которые производятся на заводе "Купол" в Ижевске, по которому недавно ударили украинские дроны.

Что касается прогнозирования темпов роста производства "Шахедов", отметили в Defense Express, оно может быть ошибочным, ведь "любое производство рано или поздно, но выходит на так называемое "плато" и упирается в "потолок".

"Оно может быть ограничено не возможностями финальной сборки самой конечной продукции, а наличием соответствующего количества комплектующих. Например, помехозащищенных антенн спутниковой навигации или боевых частей. Также это вопрос расхода ресурсов. По взлому документации "Алабуги" по производству "Шахедов", то плановая цена при массовом производстве на уровне 2023 года планировалась в 193 тысячи долларов", - говорится в статье.

Сколько РФ тратит на производство "Шахедов"

Между тем, отмечается, актуальная стоимость одного "Шахеда" пока неизвестна, мол, с одной стороны, РФ начала устанавливать более дорогие системы спутниковой навигации, с другой - начала экономить на компонентах, например, с осени 2024 года двигатели - без стартера.

"Если же оставить известную цифру в 200 тысяч, то месячное производство на уровне 3000 единиц стоит РФ 0,6 млрд долларов, то есть 7,2 млрд долларов в год. В то же время, если посчитать из расчета на условные, но очень часто упоминаемые в последнее время, 1000 "шахедов" каждые сутки, то это о 73 млрд долларов в год. То есть примерно половина всего бюджета РФ на войну, или около 20% всего годового российского бюджета", - подсчитали эксперты.

Также они опубликовали фото обломка сбитого дрона. На нем, кроме серийного номера, они обратить внимание на дополнительную маркировку "С3ВК".

"Эта дополнительная надпись служит для обозначения системы спутниковой навигации. В этом конкретном случае - в сбитом "Шахеде" была установлена 12-канальная "Комета-М", которая сейчас является наиболее помехозащищенным российским решением", - пояснили аналитики.

Украина столкнулась с проблемой сбивания российских "Шахедов"

Как сообщал ранее УНИАН, по мнению ветерана российско-украинской войны, майора запаса ВСУ Алексея Гетьмана, если российские захватчики начнут одновременно запускать тысячу ударных беспилотников типа "Шахед", то для их сбивания дронами-перехватчиками понадобится тысяча операторов. Он возразил, что перехватчики сами будут летать и выискивать вражеские дроны, мол, будет один дрон - и один оператор, который должен управлять этим дроном.

Авиационный эксперт Богдан Долинце отметил, что Украина уже использует дроны-перехватчики, как и Россия, однако преимущества нет ни у одной из сторон. При этом эксперт добавил, что у Украины остается ключевой вопрос - это масштабирование, потому что пока эти системы не поставляются в промышленных масштабах для выполнения задач на линии фронта и для защиты тыловых регионов.

Между тем авиаэксперт Константин Криволап раскритиковал украинскую стратегию борьбы с "Шахедами". По его словам, наши средства ПВО не способны сбить российские дроны не потому, что там плохо ребята воюют, а из-за того, что "никто не ставит правильно задачи и не поставляют подразделениям то оружие, которое им необходимо". По его мнению, нужно фрагментировать воздушное пространство, чтобы каждый отвечал за свой участок.

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