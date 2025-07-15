Аналитик отметил, что на курс валют в Украине в середине июля будут влиять ряд факторов.

Курс покупки и продажи доллара в украинских банках до 18 июля будет в пределах от 41,30 до 42,20 гривни, а в обменниках - в пределах от 41,40 до 42,10 гривни, считает аналитик Алексей Козырев.

При этом, по его мнению, курс евро в банках будет находиться в пределах коридора покупок и продаж 48,20-49,80 гривни, а в обменниках – от 48,25 до 49,70 гривни.

"Большинство обменников и банков проработают в эти дни со спредом (разница между ценой покупки и ценой продажи валютной пары, - УНИАН) в пределах от 20 до 25 копеек по доллару, и от 20 до 35 копеек по евро. Оптовые обменники продолжат работать со спредом в пределах до 15−20 копеек по обеим валютам", - считает эксперт.

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Курс валют в Украине - прогнозы экспертов

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что курс доллара в Украине до 20 июля будет находиться в ожидаемых пределах. При этом единая европейская валюта может удивить "новыми курсовыми рекордами".

При этом аналитик Андрей Шевчишин советует украинцам покупать доллары, пока курс почти не растет, а вот евро лучше сейчас продавать, потому что в дальнейшем валюта будет дешеветь.

По мнению главы Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономиста Андрея Забловского, покупка доллара выгодна, если "играть в длинную", то есть рассчитывать на прибыль через год-два.

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