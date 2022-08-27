Олег Жданов указал, что захватчики продолжают обстреливать территорию станции.

Российские оккупанты готовят для комиссии МАГАТЭ спектакль на Запорожской атомной электростанции. Захватчики хотят создать картинку, что якобы сотрудники АЭС радуются оккупации.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Он напомнил, что сейчас на станции работают два энергоблока и они подключены к энергосистеме Украины.

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"На данный момент на Запорожской АЭС работают два энергоблока, и они подключены к украинской сети. Ими управляет диспетчер "Укрэнерго". Сейчас идет наращивание мощности двух энергоблоков. Самое главное, что станция сейчас обеспечена электроэнергией для внутреннего потребления. Это значит, что питание остальных энергоблоков тоже обеспечено", - отметил эксперт.

При этом он указал, что Россия готовит целый спектакль для встречи миссии МАГАТЭ.

"Оккупанты заставляют украинский персонал учить инструкции, что можно говорить, а что нет. Также они готовят подставных людей, которые будут создавать иллюзию того, что персонал станции очень рад российской оккупации, и что очень просят помочь переключить АЭС на российскую энергосистему. Вот такой спектакль готовит Россия", - рассказал Жданов.

Кроме того, он указал, что захватчики продолжают обстрелы станции, после чего сотрудники АЭС пытаются ликвидировать последствия.

Как сообщал УНИАН, 25 августа Государственная инспекция по ядерному регулированию Украины заявила об обесточивании ЗАЭС – произошло отключение последней из четырех воздушных линий, из-за чего шестой энергоблок станции отключился от энергосети.

26 августа два энергоблока ЗАЭС после остановки вновь подключены к сети и производят электроэнергию для нужд Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя ситуацию на Запорожской АЭС, отметил, что МАГАТЭ и другие международные организации должны действовать значительно быстрее, чем сейчас.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси отметил, что готов лично возглавить миссию на станции в ближайшие дни, чтобы помочь стабилизировать ситуацию с ядерной безопасностью.

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