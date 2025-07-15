Средний возраст "американцев" с пробегом, пополнивших украинский автопарк в этом году - 5,8 года.

В течение первого полугодия украинцы приобрели 22 тысячи подержанных легковушек ввезенных из США, что на 4% больше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщает "Укравтопром".

Наибольшую долю из этого количества (42%) составляют бензиновые авто. При этом электромобили охватили 41%. На третьей позиции расположились гибридные авто (8%). На дизельные и на автомобили с ГБО пришлось 5% и 4% продаж, соответственно.

Отмечается, что средний возраст "американцев" с пробегом, пополнивших украинский автопарк в этом году - 5,8 года.

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ТОП-5 подержанных авто, изготовленных в США:

Tesla Model Y - 2 872 единиц;

Tesla Model 3 - 2 605;

Ford Escape - 1 546;

Jeep Cherokee - 1 202;

Nissan Rogue - 1 151.

Украинский рынок авто - последние новости

В первом полугодии 2025 года отечественный автопарк пополнили почти 31,8 тысячи автомобилей на электротяге. Самым популярным новым электромобилем в столице стал Volkswagen ID. UNYX.

Ранее сообщалось, что в июне украинский автопарк пополнили более 2,4 тысячи гибридных легковушек, что на 14% больше, чем в прошлом году.

Следует отметить, что на украинском рынке легковые автомобили имеют средний возраст около 16 лет. Если говорить о подержанных импортируемых автомобилях, то они почти вдвое моложе и имеют средний возраст около 9,6 года.

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