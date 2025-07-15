Решение поддержали 299 народных депутатов.

Верховная Рада поддержала выход Украины из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Об этом сообщил нардеп Андрей Осадчук на своей странице в Facebook.

Как отмечают в сети другие нардепы, решение поддержали 299 народных депутатов. Также 305 народных избранников проголосовали за срочное подписание.

Выход Украины из Оттавской конвенции: что известно

Накануне президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о выходе нашего государства из Оттавской конвенции.

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В МИД объяснили, что Украина вышла из конвенции, поскольку оказалась в неравной и несправедливой ситуации. Ведь Россия, которая не является участницей конвенции, активно использовала противопехотные мины с 2014 года.

Народный депутат, член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки во время брифинга Федор Вениславский говорил, что для того, чтобы украинские производители начали производство противопехотных средств поражения, достаточно лишь денонсации Оттавской конвенции.

По его словам, наше государство способно наладить собственный выпуск противопехотных мин и покупать их у государств, которые не ратифицировали конвенцию.

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