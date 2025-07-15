Начинается новая полоса, без груза прошлого.

С 15 июля 2025 года транзит в виде гармоничного трина между Солнцем и Луной создаст особую атмосферу перемен. Появится возможность освободиться от внутреннего напряжения и сделать шаг навстречу светлому будущему. Для трех знаков Зодиака будет особенно ощутимо, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

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Овен

Влияние трина Солнца и Луны словно подзаряжает вас изнутри. Вы устали от хаоса и морального напряжения, и сейчас все словно разряжается, появляется чувство ясности и бодрости. Шаг за шагом вы набираете обороты. Эта перемена в настрое не случайна, она создает основу для устойчивых положительных событий.

Телец

Долгожданный момент равновесия наконец-то настал. Трин Солнца и Луны возвращает вам спокойствие и чувство надёжности в отношениях. Все становится теплее, доброжелательнее, и вы это ощущаете на всех уровнях. Люди рядом с вами настроены на гармонию. Внутри - мир и уверенность.

Стрелец

Открываются двери, и вы уже стоите на пороге чего-то важного. Это не просто шанс - это целый поворотный момент. Настроение легкое, энергии достаточно, чтобы взяться за то, что долго откладывалось. Вы будете в окружении людей, которые вдохновляют и поддерживают. Вы чувствуете прилив оптимизма, который только усиливается. Никаких тревог - только живое движение вперед. Ваша искренность и жизнелюбие сейчас особенно ярко сияют.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие три знака Зодиака всегда в центре внимания.

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