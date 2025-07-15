Украине сейчас очень нужны зенитные дроны для перехвата "Шахедов".

Боевые подразделения уже активно используют дроны с "машинным зрением" и во вторник, 15 июля украинская компания The Fourth Law (TFL) сообщила о том, что в серийное производство запускают систему донаведения TFL-1, которая за счет так называемого "машинного зрения" способна в автоматическом режиме поражать выбранную оператором цель. Однако, для перехвата "Шахедов" такого оружия пока нет, пишет Defense Express.

За счет данной системы украинские защитники на поле боя могут довести FPV-дрон до цели, и им не помешает никакая РЭБ.

Издание указывает, что в разработку дронов с "машинным зрением" вложены инвестиции из Евросоюза, США и Канады. В компании TFL рассказали, что их система рассчитана на массовое производство таких дронов. То есть, в месяц можно изготавливать сотни тысяч единиц.

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Отмечается, что за счет установки этой системы возрастает стоимость таких FPV-дронов только на проценты. На практике, эту систему можно устанавливать на самые распространенные массовые серийные модели от крупных производителей.

Однако, перед Украиной встал новый вызов - противодействовать сотням "Шахедов", которыми Россия регулярно и массово атакует украинские города. Эффективным решением в борьбе с "Шахедами" могут стать зенитные дроны. Причем, главной задачей является снизить зависимость эффективности их использования от мастерства оператора.

Издание рассказывает, что преимуществами зенитных дронов являются всесуточность, всепогодность, всеракурсность и многоканальность.

Указывается, что на зенитный дрон устанавливается система донаведения, которая повышает шансы на перехват "Шахедов". Кроме этого, снижаются требования к подготовке операторов по управлению дронами. По мнению издания, после этого может идти речь о создании полностью автономных зенитных дронов.

Глава компании TFL Ярослав Ажнюк рассказал порталу, что существует мнение, что если уже решен вопрос с захватом и удержанием наземных движущихся целей на фоне земли, то сделать это с "Шахедом" в небе должно быть легче, однако это не так:

"По сравнению с наземной целью, в этом случае, атака осуществляется по объекту, который движется в трех плоскостях. Поэтому, в вопросе автономного наведения для зенитных дронов все далеко не так просто, как кажется".

По словам Ажнюка, только на реальное изучение проблематики этой темы могут уйти недели. Поэтому, он добавил, что разработка системы TFL-1 требовала полной концентрации над созданием системы донаведения, которая может работать только с квадрокоптерами. Сейчас ее невозможно интегрировать на крылья, например, на дрон-камикадзе "Булава".

Роль дронов в войне в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман считает, что в случае, если Россия сможет запускать по тысяче "Шахедов", то чтобы их сбить Украине надо будет привлекать тысячу операторов дронов. По его словам, во время последних масштабных российских атак нам удалось сбить треть вражеских дронов. Поэтому, Гетьман советует масштабировать производство дронов-перехватчиков в Украине.

Также мы писали, что соучредитель DroneUA Валерий Яковенко высказал мнение, что Россия не превосходит Украину в количестве дронов. Однако, она имеет преимущества в боевой силе. В то же время, с точки зрения технологий количественно и качественно Украина выигрывает, и благодаря этому мы выстояли.

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