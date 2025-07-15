Употребление зелёного чая может снизить артериальное давление.

Зеленый чай может благотворно влиять на здоровье сердца. Напиток помогает немного снизить давление и уменьшить риск сердечного приступа, сердечных заболеваний и инсульта.

Издание Very Well Health пишет, что нормальное кровяное давление составляет менее 120/80 миллиметров ртутного столба (мм рт. ст.). Если у вас высокое кровяное давление, его снижение на 5 мм рт. ст. может уменьшить риск инсульта на 34% и сердечных заболеваний на 21%.

Исследования показывают, что зеленый чай может помочь снизить систолическое и диастолическое кровяное давление.

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Систолическое кровяное давление - это верхнее число, которое отражает давление, оказываемое на артерии при ударах сердца.

Диастолическое кровяное давление - это нижнее число, которое отражает давление в артериях между ударами сердца.

Исследования показывают, что у здоровых людей зеленый чай может снижать кровяное давление на следующие величины:

систолическое кровяное давление – 2,99 мм рт. ст.;

диастолическое кровяное давление – 0,95 мм рт. ст.

Зеленый чай может оказывать более значительное влияние на людей с высоким кровяным давлением. Исследования показали снижение:

систолическое кровяное давление – 4,81 мм рт. ст.;

диастолическое кровяное давление – 0,98 мм рт. ст.

Как зеленый чай снижает давление

Ученые считают, что зеленый чай может снижать кровяное давление благодаря содержанию катехинов - антиоксидантным соединениям, как эпигаллокатехин галлат (EGCG), которые содержатся в растениях.

Катехины зеленого чая могут снижать кровяное давление, воздействуя на сердечно-сосудистую систему:

защищают от окисления;

уменьшают воспаление в венах и артериях;

ингибируют тромбогенез (образование тромбов);

улучшают эндотелиальную дисфункцию (проблемы с внутренней оболочкой кровеносных сосудов);

стимулируют выработку оксида азота и способствуют вазодилатации (расширению кровеносных сосудов).

Как быстро зеленый чай снижает давление

Не существует конкретных сроков, в течение которых нужно пить зеленый чай для снижения давления, но имеющиеся данные свидетельствуют о том, что чем дольше вы его пьете, тем лучше результат.

Три месяца: согласно одному обзору, употребление зеленого чая снизило артериальное давление участников через три месяца, а употребление зеленого чая в течение еще более длительного периода привело к более значительному снижению артериального давления.

От трех до 16 недель: в другом обзоре рассмотрели периоды от трех до 16 недель и обнаружили различное снижение артериального давления от зеленого чая за этот срок, при этом отмечено, что необходимы более долгосрочные исследования.

Четыре недели: в более коротком четырехнедельном исследовании обнаружили снижение систолического артериального давления, но не диастолического. Употребление зеленого чая в течение более четырех недель могло привести к большему снижению.

Сколько кружек зеленого чая можно выпить в день

Ученые не определили оптимальную дозировку зеленого чая для снижения артериального давления и других преимуществ для здоровья. Однако в различных исследованиях были отмечены результаты у людей, потребляющих от половины чашки до более пяти чашек в день.

В одном исследовании участники, которые пили две чашки или более зеленого чая в течение более 10 лет, имели более низкое артериальное давление и сниженный риск сердечно-сосудистой смерти.

В чем вредность зеленого чая

У некоторых людей зеленый чай может вызывать легкие побочные эффекты из-за содержания кофеина:

беспокойство;

проблемы с засыпанием или сном;

головная боль;

сердцебиение;

высокое давление;

учащенное сердцебиение;

чувство "нервозности";

тошнота и расстройство желудка;

Кому не рекомендуется пить зеленый чай

Зеленый чай безопасен для употребления. Однако, как и в случае с любыми напитками, содержащими кофеин, беременным и кормящим грудью женщинам следует ограничить его употребление.

Экстракты зеленого чая, которые представляют собой добавки или таблетки с чрезвычайно высоким содержанием компонентов зеленого чая, представляют больший риск для здоровья, чем напиток из зеленого чая.

Экстракты зеленого чая могут вступать во взаимодействие с некоторыми лекарствами и в редких случаях даже вызывать повреждение печени.

Ранее УНИАН писал, что диетолог назвала чай, полезный для гипертоников.

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