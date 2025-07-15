Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 42,02 грн, а евро - 49,26 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 15 июля, подорожал на 4 копейки и составляет 41,99 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня вырос на 5 копеек и составляет 49,30 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,39 гривни, а евро - по курсу 48,30 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" во вторник остался на уровне 42,02 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 15 июля, также не изменился и составляет 49,26 гривни.

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Курс валют в Украине - последние новости

НБУ установил на 15 июля официальный курс доллара к гривне на уровне 41,84 гривни за доллар, то есть украинская валюта ослабла на 6 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 48,90 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта потеряла 6 копеек.

Курс доллара к гривне в банках 15 июля остался на уровне 42,05 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно по среднему курсу 41,50 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 3 копейки и составляет 49,28 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно по курсу 48,58 гривни за евро.

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