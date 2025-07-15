14 июля президент США Дональд Трамп сделал ряд важных заявлений о войне в Украине, санкциях против России и поставках американского оружия. В том числе, он отметил, что собирается ввести 100-процентные пошлины против России, если в течение 50 дней не будет соглашения о прекращении огня. Но российский диктатор Владимир Путин в такой ситуации не может сейчас дать, как говорится, задний ход. Ведь в таком случае он будет однозначно выглядеть слабым. Поэтому ему надо показать, что он как бы игнорирует эти предостережения и, собственно, делает то, что он делает.

Что это будет означать? Что продолжение российских попыток как-то наступать, скорее всего, будет иметь место до осени. В то же время, думаю, успеха они не будут иметь. Поэтому дальше у россиян (и Путина) может начаться определенный "откат" и Кремль в очередной раз выразит желание садиться за стол переговоров, реально о чем-то договариваться.

Сейчас ситуация выглядит так, что вроде бы Путин уже долгое время намекает Трампу: "Вы были глупы, я буду воевать, я буду наступать". А Трамп ему типа говорит: "Ну, ок, попробуй, посмотрим, что у тебя получится. Ты разобьешь морду об Украину, а потом мы в сентябре введем санкции и все остальные вещи... Тогда посмотрим, как ты будешь храбро выглядеть".

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Почему, собственно, именно 50 дней? Мне кажется, что президент США просто взял себе за дату "Ч" 1 сентября.

А кроме того, что он дал Путину два месяца, Трамп посчитал еще один важный момент. Дело в том, что ему надо, чтобы война продолжалась (как бы это цинично ни звучало). И хотя он постоянно говорит, что выступает за скорейшее завершение войны, на самом деле ему надо, чтобы она пока продолжалась, ведь это для него - серьезный элемент давления на Европу, в частности в вопросе американских тарифов. Таким образом, НАТО он уже убедил платить за оружие, поэтому думает, что за эти 50 дней дожмет еще Европу в этом вопросе.

И еще один момент: возможно, на все это влияет динамика наращивания добычи нефти, которая происходит в странах Ближнего Востока. По расчетам, которые обнародовали американцы, на сентябрь они выйдут на такие показатели, по которым Россия отстанет, и уже не сможет догнать.

Конечно, в России не могут закрывать на все это глаза. И поэтому Путин, мне кажется, в ближайшие месяцы попытается сделать что-то по-максимуму.

Еще одна причина продолжать наступление заключается в том, что все российские так называемые эксперты, военкоры, блогеры (даже провластные) в один голос говорят, что ресурсов вести войну такой интенсивности, как сейчас, хватит до осени, до сентября. А дальше РФ потребует объявления мобилизации.

Несмотря на ожидания иметь на фронте 100 тысяч мотивированных северных корейцев, в один голос они заявляют, что воевать за Россию некому. Деньги не работают, у них настолько большие потери, что они не успевают их покрывать... Поэтому, придется либо завершать войну, либо открыто проводить мобилизацию. Но оба варианта неприемлемы для Путина.

Поэтому для нас главная задача на эти два месяца - по-максимуму выстоять и по-максимуму уничтожать российских военных.