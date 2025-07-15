По осторожным прогнозам, украинская баллистическая ракета теоретически может пролететь тысячу километров.

В Российской Федерации осознают, что Украина вскоре начнет запускать баллистические ракеты и поэтому начали строить укрепления для защиты военных объектов.

Такое мнение высказал военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в эфире на Радио NV. По его словам, россияне анализируют информационное пространство Украины и получают половину данных из открытых источников, а также имеют разведданные.

"Они понимают, что баллистические ракеты, о которых мы говорим в последние несколько месяцев очень активно, уже не просто прошли испытания, нашу ракету ставят на поток, на массовое производство", - отметил Гетьман.

Видео дня

Он добавил, что если от дронов можно защититься не очень мощными укреплениями, то ракета может пробить железобетонную стену.

"Россияне понимают, что вскоре полетят уже не дроны, а ракеты. И мы говорим, что наша ракета летает на дальность больше, чем ATACMS - на 500-600 км, а по некоторым осторожным заявлениям - больше тысячи наша баллистика может пролетать", - сказал Гетьман.

Из-за этого у РФ будут укрепления, но ракета может пробить эти укрепления, а чтобы этого не произошло, им надо строить очень серьезные бункеры, отметил Гетьман.

Ракеты украинского производства

В июне президент Владимир Зеленский рассказал,что ранее состоялись успешные испытания украинской баллистической ракеты Сапсан и уже сегодня идет разработка возможности массового производства баллистической ракеты.

По мнению аналитиков, баллистическая ракета "Сапсан" уже сейчас очень востребована на фронте, потому что там остро не хватает мощных средств поражения на тактическую глубину.

Вас также могут заинтересовать новости: