С середины недели погода в ряде областей начнет меняться.

В ближайшие дни в Украине ожидается контрастная погода. В середине недели к западным областям приблизится циклон, который обусловит смену синоптических процессов. В то же время на юго-востоке продолжится сильная жара. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В ближайшие двое суток неустойчивую погоду местами с кратковременными дождями и грозами прогнозируют в большинстве западных областей, днем 16 июля также местами и в Житомирской и Винницкой областях. На остальной территории будет сухо.

"17 июля к нам приблизится циклон из Западной Европы и дождей станет больше: в западных областях атмосферный фронт обусловит умеренные, местами значительные дожди", - предупреждают в Укргидрометцентре.

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Днем кратковременные дожди с грозами также ожидаются в Житомирской, Винницкой, Киевской, местами Черкасской и Кировоградской областях.

В большинстве областей будет по-летнему жаркая погода, +29°...+34°. На юге Украины сохранится сильная жара до +35°...+37°. На западе страны в ближайшие двое суток по-летнему комфортная температура, а 17 июля температура ощутимо снизится до +18°...+23°.

На этой неделе погода изменится и в столице. По данным Укргидрометцентра, во второй половине недели дневная жара спадет на несколько градусов и возрастет вероятность дождей, как раз благодаря атмосферному фронту с запада.

По прогнозу, некоторое ослабление дневной жары до +25°...+27° уже будет в четверг и пятницу, а еще ощутимее температура снизится в субботу - до +24°. Также с 17 июля в столице начнутся периодические дожди.

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