Самая высокая пенсия прокурора в прошлом году составляла 251 тыс. грн в месяц.

В Украине значительная часть прокуроров выходит на пенсию до 50 лет из-за предусмотренных законодательством льгот. Существует даже несколько прокуроров, кто получает пенсию до 40 лет. Об этом сообщает Экономическая правда.

По данным Министерства социальной политики, в Украине шесть прокуроров получают пенсию за выслугу лет, но им еще не исполнилось 40 лет. Обычно такие молодые пенсионеры продолжают работать в органах прокуратуры и вместе с пенсией получают зарплату.

Отмечается, что сейчас насчитывается 5 739 прокуроров, которые получают пенсию за выслугу лет. Из них почти половина - 2 262 - работают. Из них 1 150-м не исполнилось 50 лет, еще 815 лицам сейчас от 50 до 60 лет.

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Самая высокая пенсия прокурора в Украине в 2024 году составляла 251 тыс. грн в месяц. В начале 2025 года государство ввело специальные коэффициенты для сверхбольших выплат, после чего размер самых высоких прокурорских пенсий уменьшился до "всего" 51,5 тыс. грн.

"Такой ранний выход на пенсию возможен благодаря правовой коллизии. Прокуроры подают в суд и требуют установить им пенсии по закону 90-х годов, который позволял это после 15 лет в прокуратуре. В некоторых случаях суды это позволяют", - говорится в сообщении.

Кроме того, прокуроры через суд добиваются отмены ограничения на максимальный размер пенсии (десять прожиточных минимумов) и просят назначить им пенсию по законодательству, которое утратило силу. По данным Минсоцполитики, в Украине есть 1 200 таких прокуроров-пенсионеров. Средний размер их выплат составляет 50 600 грн в месяц.

Средний возраст выхода прокуроров на пенсию составляет 47 лет. При этом для обычных украинцев право на пенсию наступает при наличии 35 лет трудового стажа и не ранее 60 лет (в некоторых случаях - в 63 или 65 лет).

Пенсии в Украине - последние новости

10 июля председатель комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что самые высокие в Украине пенсии получают судьи и прокуроры. По его словам, максимальная пенсия судей составляет 390 тысяч гривен.

При этом, по данным Гетманцева, в Украине 36,2% пенсионеров (более чем 3,7 млн человек) получают выплаты менее 4 тысяч гривен в месяц.

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