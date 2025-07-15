Итальянская кухня очень разнообразная в зависимости от региона.

Итальянская кухня считается одной из самых вкусных в мире. Однако единой точки зрения по поводу того, какой из итальянских городов считается кулинарной столицей страны, не существует. А все дело в том, что каждый регион Италии может похвастаться своей уникальной кухней.

Кулинарные эксперты британского издания The Times составили список сразу из 16 городов Италии, которые идеально подойдут для любителей вкусно покушать, а также обратили внимание на блюда, которые там стоит попробовать.

"Немногие кухни мира вызывают такое мгновенное узнавание и разжигают аппетит, как итальянская. В этой стране даже самые простые блюда становятся воспоминаниями: от домашней пасты и пиццы, приготовленной на дровах, до насыщенного эспрессо и нежного джелато. И хотя эти традиционные блюда, пропитанные богатством вкуса, легко найти в любой поездке, присмотритесь внимательнее, и вы увидите гиперрегиональную мозаику вкусов, сформированную географией, историей и семейными узами", – отмечают авторы рейтинга.

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Лучшие города Италии для гурманов

Турин, Пьемонт : шоколад "джандуиотти". Альба, Пьемонт : грибы трюфели и вино бароло. Венеция, Венето : закуски "чикетти". Милан, Ломбардия : ризотто. Болонья, Эмилия-Романья : паста "тортеллини". Модена, Эмилия-Романья : бальзамический уксус. Парма, Эмилия-Романья : пармская ветчина и сыр пармезан. Генуя, Лигурия : нутовые коржики "фарината". Флоренция, Тоскана : стейки и джелато. Рим, Лацио : практичная, сытная паста. Терамо, Абруццо : мясной шашлык "арростичини". Неаполь, Кампания : жареная паста. Лечче, Апулия : крестьянская кухня и десерты "пастичотто". Палермо, Сицилия : хорошо прожареные деликатесы. Модика, Сицилия : изобретательный шоколад. Кальяри, Сардиния : морепродукты.

Другие советы итальянских шеф-поворов

Как сообщал УНИАН, ранее итальянские кулинары рассказали, что туристам никогда не стоит заказывать в местных ресторанах. По их словам, итальянцы на самом деле не едят многие из тех блюд, которые иностранцы относяк к национальной кухне Италии.

Кроме того, местные шеф-повора дали туристам несколько полезных советов, как выбрать идеальный ресторан в Италии.

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