Итальянская кухня считается одной из самых вкусных в мире. Однако единой точки зрения по поводу того, какой из итальянских городов считается кулинарной столицей страны, не существует. А все дело в том, что каждый регион Италии может похвастаться своей уникальной кухней.
Кулинарные эксперты британского издания The Times составили список сразу из 16 городов Италии, которые идеально подойдут для любителей вкусно покушать, а также обратили внимание на блюда, которые там стоит попробовать.
"Немногие кухни мира вызывают такое мгновенное узнавание и разжигают аппетит, как итальянская. В этой стране даже самые простые блюда становятся воспоминаниями: от домашней пасты и пиццы, приготовленной на дровах, до насыщенного эспрессо и нежного джелато. И хотя эти традиционные блюда, пропитанные богатством вкуса, легко найти в любой поездке, присмотритесь внимательнее, и вы увидите гиперрегиональную мозаику вкусов, сформированную географией, историей и семейными узами", – отмечают авторы рейтинга.
Лучшие города Италии для гурманов
- Турин, Пьемонт: шоколад "джандуиотти".
- Альба, Пьемонт: грибы трюфели и вино бароло.
- Венеция, Венето: закуски "чикетти".
- Милан, Ломбардия: ризотто.
- Болонья, Эмилия-Романья: паста "тортеллини".
- Модена, Эмилия-Романья: бальзамический уксус.
- Парма, Эмилия-Романья: пармская ветчина и сыр пармезан.
- Генуя, Лигурия: нутовые коржики "фарината".
- Флоренция, Тоскана: стейки и джелато.
- Рим, Лацио: практичная, сытная паста.
- Терамо, Абруццо: мясной шашлык "арростичини".
- Неаполь, Кампания: жареная паста.
- Лечче, Апулия: крестьянская кухня и десерты "пастичотто".
- Палермо, Сицилия: хорошо прожареные деликатесы.
- Модика, Сицилия: изобретательный шоколад.
- Кальяри, Сардиния: морепродукты.
Другие советы итальянских шеф-поворов
Как сообщал УНИАН, ранее итальянские кулинары рассказали, что туристам никогда не стоит заказывать в местных ресторанах. По их словам, итальянцы на самом деле не едят многие из тех блюд, которые иностранцы относяк к национальной кухне Италии.
Кроме того, местные шеф-повора дали туристам несколько полезных советов, как выбрать идеальный ресторан в Италии.