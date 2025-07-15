Этот наряд - специальная разработка, созданная исключительно для него.

Украинский боксер Александр Усик, который 19 июля проведет реванш с чемпионом IBF Даниэлем Дюбуа, уже прибыл в Лондон и прогулялся по улицам в костюме с авторской вышивкой.

Образ для Усика, как символ несокрушимой силы и украинской идентичности, разработал украинский бренд мужской одежды Damirli дизайнера Эльвиры Гасановой.

"На этот раз мы заново переосмыслили образ казака XXI века. Этот наряд - специальная разработка, созданная исключительно для него… Бордовый - цвет казачьей крови, достоинства и храбрости. Штаны вдохновлены силуэтом традиционных украинских шароваров - символом свободы движения и духа непокорности. Отдельная гордость - вышивка платинового оттенка, украшенная камнями. Это было личное пожелание Александра, ведь для него вышивка - не просто декор, а код нации, сакральный орнамент, защищающий и наполняющий силой", - говорится в сообщении бренда в Instagram.

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Отмечается, что в узоре - виноградная лоза, как символ плодородия, непрерывности жизни и связи поколений:

"Каждый стежок этой вышивки - как броня современного казака. Это оберег, который соединяет его с предками и всей страной. Ведь ни одна победа не бывает только личной - она всегда ради чего-то большего", - добавили представители бренда.

Как известно, реванш между Усиком и Дюбуа состоится в Лондоне на Уэмбли. На кону будет звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

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