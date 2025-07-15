Россия не брала оперативной паузы, а значит, продолжается ее старое наступление, считает Киричевский.

Вряд ли россияне готовят новое наступление в Украине, результатом которого может стать полная оккупация областей Украины, как это анонсировали некоторые СМИ, ведь российские войска не брали оперативной паузы, а значит, еще продолжается предыдущее их наступление. Об этом заявил военный эксперт издания Defense Express Иван Киричевский в интервью Oboz.ua.

"Прежде чем угрожать новым наступлением, россиянам стоило бы ответить на вопрос, закончили ли они старое. И с каким результатом. Откровенно говоря, с одной стороны, в летний сезон на фронте есть определенная ситуация позиционного тупика - россияне не получают ожидаемого стремительного движения вперед. Поэтому говорить о том, что россияне все захватят, не приходится", - констатировал Киричевский.

С другой же стороны, говорит он, у Украины тоже нет значительных оборонных мощностей, которые бы позволили реализовать что-то вроде Курской операции.

Видео дня

"В то же время есть фактор управляемых авиабомб, которые падают на прифронтовую инфраструктуру и методично ее уничтожают. Таким образом, даже туда, куда не сможет добраться нога российского оккупанта, к сожалению, могут добраться российские авиабомбы, что, соответственно, создает нам определенные проблемы", - подчеркнул эксперт.

По его мнению, есть определенная специфика этой ситуации, мол, обычно сторона, которая нападает или которая обороняется, проводит определенную операцию, получает или не получает желаемый результат и берет оперативную паузу для восстановления сил. Однако россияне, подчеркнул он, оперативной паузы как таковой не брали, поэтому и говорить об их новом наступлении не приходится.

"На некоторых направлениях ситуация остается неизменной в течение нескольких месяцев. Еще перед прошлой осенью было слишком много истерик о том, что, мол, сейчас россияне выйдут на админграницу Днепропетровской области - и нам всем крышка, или что россияне прямо за осень возьмут Покровск и Торецк - и нам всем крышка", - говорит Киричевский.

Но до сих пор, подчеркнул аналитик, их намерения не приблизились к реализации. Поэтому, по его словам, говорить о том, что у россиян прекрасно идут дела, не приходится, но и сказать, что ужасно, тоже нельзя.

Говоря о будущем российского наступления и вероятности полной оккупации четырех украинских регионов, Киричевский спрогнозировал, что "процесс идет разве что к тому, что россияне начнут нанимать не только северокорейских наемников, но и лаосских". Однако, предположил он, оккупанты могут попытаться взять какие-то психологически важные пункты к реализации этой стратегической цели захвата четырех регионов Украины:

"Если, конечно, с нами не случится стая черных лебедей вроде паралича армии, паралича государственного управления, паралича всего. Но таких стай черных лебедей перед нами не видно".

Наступление россиян в Украине: важные новости

Как сообщал ранее УНИАН, некоторые эксперты считают, что сейчас начинается вторая волна летнего наступления россиян. В частности, исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло заявил, что, несмотря на отдельные успехи оккупантов в полях, первую волну наступления ВСУ удалось сбить. В то же время, говорит он, до полного захвата Донецкой и Луганской областей россиянам еще далеко, мол, по российским планам, битва за Константиновку уже должна была начаться, но этого пока нет.

По словам представителя ОСУВ "Хортица" Виктора Трегубова, оккупанты в летнем наступлении делают акцент на два участка - Покровское и Новопавловское направления, хотя в целом оккупанты давят по всей линии фронта.

При этом россиянами удается понемногу продвигаться в Украине. Так, по последним данным аналитиков DeepState, РФ недавно захватила село в Донецкой области и продвинулись еще около четырех. Речь идет об оккупации села Разино в Донецкой области и продвижение у Возрождения, Торецка, Даниловки и Красного Первого.

Вас также могут заинтересовать новости: