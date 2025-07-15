Инициатива Укрзализныци о введении дифференцированных повышающих коэффициентов к грузовым тарифам в направлении отдельных морских портов противоречит базовым принципам транспортной политики государства, углубляет дисбалансы в экономике и прямо угрожает позициям украинского экспорта на международных рынках. Об этом говорится в письме Украинского национального комитета Международной Торговой Палаты (ICC Ukraine) к министру развития Алексею Кулебе.

"Экспорт - критический фундамент экономики во время войны Поддержка экспорта это вопрос национальной устойчивости. Сейчас Украина стремительно теряет позиции как экспортер, а внутренний рынок все больше зависит от импорта. В таких условиях любые решения, дополнительно усложняющие экспортную логистику или повышающие ее стоимость, являются абсолютно неприемлемыми. Ведь в условиях сокращения объемов экспорта и роста импорта, каждая дополнительная нагрузка на логистику экспортеров усиливает дисбаланс внешней торговли, ухудшает платежный баланс и, соответственно, давление на валютный курс", - отметили в ICC Ukraine.

Там подчеркнули, что введение выборочного повышения тарифов в направлении наиболее загруженных морских портов - именно из которых осуществляется основной объем внешней торговли - фактически означает искусственное ослабление национального экспорта, что противоречит логике государственной политики в условиях военного положения.

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"Это нарушение действующего законодательства и принципов тарифного единства. К тому же, эта тарифная инициатива не имеет законодательной основы, и прямо противоречит антимонопольному закону, ведь предусматривает "ручное выравнивание" условий работы различных портов. УЗ фактически пытается реализовать новую модель тарифообразования - без аналитики затрат, без инфраструктурно-экономического обоснования, без публичного диалога. Это создает опасный прецедент ручного и непрозрачного управления тарифами, что подрывает доверие к транспортной политике государства и может стать предметом внимания антикоррупционных органов", - подчеркнули в ICC Ukraine.

Также это решение имеет высокие экономические риски - ведь экспортеры, которые столкнутся с дополнительными расходами, будут вынуждены сократить производства или искать альтернативные пути доставки. Это приведет к уменьшению валютной выручки, потере рабочих мест, снижению объемов производства, падению налоговых поступлений и ухудшению инвестиционного климата.

"Вместо приближения к европейским стандартам, инициатива УЗ демонстрирует возвращение к административному вмешательству в экономику. Любое выборочное повышение тарифов это грубое искажение рынка и откат к административной практике времен плановой экономики, что несовместимо с современной транспортной политикой", - указали в ICC Ukraine.

В Комитете подчеркнули, что идея перекрестного субсидирования логистики через выборочные коэффициенты - это экономически неэффективное, стратегически вредное и юридически сомнительное решение, которое прямо противоречит заявленному курсу Украины на интеграцию в ЕС и развитие конкурентной экономики. Поэтому в интересах государства - встать на защиту экспорта, конкурентной среды и экономического роста, и не допустить деструктивного решения, которое будет вредить национальным интересам.